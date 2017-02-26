افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في تبوك والأحساء.. والتشغيل الثلاثاء

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في كلٍ من تبوك والأحساء، وستباشران عملهما الثلاثاء المقبل، بعد التنسيق مع وزارة العدل لتوفير المقار المناسبة لهذه المحاكم، وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبية وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.

وقال أمين عام المجلس، المتحدث الرسمي الشيخ سلمان النشوان إن محاكم الأحوال الشخصية تختص بإثبات الزواج، و الطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب وإثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظار، حسبما نصت عليه المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.

وأضاف أن عدد الدوائر في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة تبوك 5 دوائر منها 3 للنظر في الدعاوى ودائرتان للإنهاءات، أما في محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة الأحساء فعدد دوائرها 7، منها 4 للنظر في الدعاوى، و ودائرتان للإنهاءات، وواحدة للأوقاف والوصايا. وأضاف أن مجموع عدد محاكم الأحوال الشخصية في المملكة بلغ 9 محاكم وهي في كل من الرياض، ومكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الطائف، بريدة، تبوك، والأحساء، ويبلغ عدد القضاة العاملين في هذه المحاكم 116 قاضياً. ويدرس المجلس تباعاً إنشاء محاكم متخصصة أخرى حسبما تقتضيه مصلحة العمل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١١) صفحة (٢) بتاريخ (٢٦-٠٢-٢٠١٧)