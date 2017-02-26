تفقد أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق عدداً من المشاريع البلدية الجاري تنفيذها داخل مدينة نجران، شملت مشروع سوق الفواكه والخضار بحي الفيصلية، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بحي الأملاح، وطريق الأمير نايف، وحي الموفجة، كما تفقد مشروع تأهيل حي أبا السعود الوسط التاريخي المحيط بقصر الإمارة، ومشروع درء أخطار السيول بحي الحصين.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل، أن الجولة تأتي للوقوف على وضع هذه المشاريع ميدانياً، والاطلاع على سير العمل ونسبة الإنجاز والمراحل المتبقية للانتهاء منها، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير العمل، مشيراً إلى أن الأمانة تولي مشاريع السيول عناية كبرى، حيث أنجزت مؤخراً عديداً من المشاريع، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها التي مازالت تحت الدراسة تمهيداً لطرحها وترسيتها.
الشفق يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في نجران
تفقد أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق عدداً من المشاريع البلدية الجاري تنفيذها داخل مدينة نجران، شملت مشروع سوق الفواكه والخضار بحي الفيصلية، ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بحي الأملاح، وطريق الأمير نايف، وحي الموفجة، كما تفقد مشروع تأهيل حي أبا السعود الوسط التاريخي المحيط بقصر الإمارة، ومشروع درء أخطار السيول بحي الحصين.
-
الملك سلمان يبدأ جولته الآسيوية ويُنيب ولي العهد في إدارة شؤون…
-
-
-
-
-
-
«الطيران المدني» توافق على تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى شركة
-
-
71 ألف طالب وطالبة يشاركون في «تحدي القراءة».. والشرقية الأعلى…
-
-
الملك سلمان يبدأ جولته الآسيوية ويُنيب ولي العهد في إدارة شؤون البلاد
-
-
-
«الطيران المدني» توافق على تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى شركة
-
71 ألف طالب وطالبة يشاركون في «تحدي القراءة».. والشرقية الأعلى بـ 1441 مدرسة
-
-
-
-
-
افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في تبوك والأحساء.. والتشغيل الثلاثاء
-
-
إزالة 3626 عقاراً لصالح طريق الملك عبدالعزيز تُدخل أحياءً عشوائية حيّز التطوير
-
-
1500 طالب وطالبة من الشرقية يدخلون التصفيات الثانية لجائزة عبدالله السويدان
-
بُر نجران.. أيقونة المحاصيل الزراعية وقاسم مشترك بين الأطباق
Profile