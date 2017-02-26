انطلاق معرض «آمن2» في «علمي الدرعية»

تنطلق اليوم فعاليات معرض (آمن2) الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على مدى خمسة أيام، وذلك في مقر المعهد العلمي بالدرعية، برعاية محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن. وأوضح مدير المعهد الشيخ خالد الرومي أن المعرض يشتمل على عدد من الأجنحة للجهات الحكومية والأهلية، بالإضافة لقسم خاص عن الإمامين -رحمهما الله- محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب، الذي سيسلط الضوء على الاتفاق التاريخي الذي بدأت من خلاله الدولة السعودية المباركة وربط الأجيال بمنهجها العظيم المستمد من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة الذي قامت عليه الدولة السعودية، لافتاً النظر إلى أن المعرض يهدف إلى تدعيم الأمن الفكري والسلوكي لأفراد المجتمع، كما خصص وسم #معرض_آمن2 لجميع المشاركات عبر التويتر.

وأفاد الرومي أن النجاحات والأصداء التي حققها المعهد في العام الماضي لتنظيم النسخة الأولى كانت عنصرا مشجعا لتكرار التجربة، مؤكداً أن التحدي سيكون أكبر للابتكار والتطوير ومضاعفة النجاحات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١١) صفحة (٣) بتاريخ (٢٦-٠٢-٢٠١٧)