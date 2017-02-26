«الطيران المدني» توافق على تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى شركة

رفع مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد وولي ولي العهد- حفظهم الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي لتخصيص الوحدات الاستثمارية بالهيئة العامة للطيران المدني ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الاجتماع العشرين لمجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان في مقر الهيئة الرئيس بمدينة الرياض.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران على تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى «شركة»، إضافة إلى إقرار اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء. كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا التي تهم الهيئة العامة للطيران المدني وقطاع الطيران المدني في المملكة.

واطلع المجلس على تقرير عن برنامج خصخصة الوحدات الاستثمارية بالطيران المدني والإنجازات التي تحققت في هذا المشروع، كما أقر القوائم المالية لقطاع خدمات الملاحة الجوية للعام 2015، والقوائم المالية لمطار الملك خالد الدولي للعامين 2013 و2014م.

كما اطلع المجلس على تقرير عن الخطة الاستراتيجية، وعرض عن ميزانية الهيئة للعام المالي 1438/ 1439هـ، إضافة إلى تقرير عن أهم المشاريع التطويرية للمطارات الدولية والداخلية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١١) صفحة (٢) بتاريخ (٢٦-٠٢-٢٠١٧)