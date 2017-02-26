«البلديات» تنظم 5 ورش لرفع مستوى البياطرة

تدشن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة بوكالة الشؤون البلدية، اليوم، 5 ورش تدريبية تستهدف 250 من الأطباء البيطريين ومساعديهم والمراقبين الصحيين العاملين في مجال صحة وتفتيش اللحوم بالأمانات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بفندق هوليدي إن في الرياض وتستمر 5 أسابيع تدريبية بمعدل ورشتين في كل شهر.

وتهدف الورش، التي تأتي ضمن مخرجات دراسة قامت بها إدارة المسالخ، إلى رفع مستوى أداء الأطباء البيطريين في مجال فحص اللحوم والتعامل مع الأمراض الوبائية، ورفع كفاءة الأطباء البيطريين في إجراء الاختبارات الضرورية بالمسالخ، وتنمية مهارات الأطباء باستخدام تطبيق الجوال في العمليات التشغيلية بالمسلخ لتغذية قاعدة البيانات بالمعلومات. وتركز الورش على مناقشة عديد من المحاور ، منها تطبيقات الجوال وأهميتها في رفع كفاءة وتطوير المسالخ، المختبرات وأهميتها في تعزيز كفاءة وتطوير المسالخ، فحص المواشي قبل الذبح وبعده. وتتضمن الفعاليات تدريباً نظرياً من خلال المحاضرات، وآخر عملياً في المسلخ.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١١) صفحة (٣) بتاريخ (٢٦-٠٢-٢٠١٧)