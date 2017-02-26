أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، أمراً ملكياً بتعيين الدكتور نبيل بن عبدالقادر بن حمزة كوشك مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة.

وجاء في الأمر الملكي: نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقــــــــم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ . أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الدكتور نبيل بن عبدالقادر بن حمزة كوشك مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١١) صفحة (٢) بتاريخ (٢٦-٠٢-٢٠١٧)