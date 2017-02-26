أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، أمراً ملكياً بتعيين الدكتور نبيل بن عبدالقادر بن حمزة كوشك مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة.
وجاء في الأمر الملكي: نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقــــــــم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ . أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين الدكتور نبيل بن عبدالقادر بن حمزة كوشك مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
كوشك مديراً لجامعة الباحة
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، أمراً ملكياً بتعيين الدكتور نبيل بن عبدالقادر بن حمزة كوشك مديراً لجامعة الباحة بالمرتبة الممتازة.
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