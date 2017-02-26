تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني في محافظة القطيف صباح أمس من استخراج 7 محتجزين من مبنى سكني تعرض لحريق تم إخماده من قبل فرق الإطفاء.
وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني في المنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري أن الحريق عبارة عن شبوب حريق في غرفة مساحتها (4*6) داخل شقة بمبنى مكون من 3 أدوار، ونتج عنه احتجاز 7 أشخاص، وقامت فرق الإنقاذ والإطفاء بإخراج المحتجزين والسيطرة على الحريق وأصيب منهم 4 باختناق وتم علاجهم بالموقع من قبل الهلال الأحمر.
القطيف: السيطرة على حريق منزل.. وإنقاذ 7 محتجزين
تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني في محافظة القطيف صباح أمس من استخراج 7 محتجزين من مبنى سكني تعرض لحريق تم إخماده من قبل فرق الإطفاء.
-
الملك سلمان يبدأ جولته الآسيوية ويُنيب ولي العهد في إدارة شؤون…
-
-
-
-
-
-
«الطيران المدني» توافق على تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى شركة
-
-
71 ألف طالب وطالبة يشاركون في «تحدي القراءة».. والشرقية الأعلى…
-
-
الملك سلمان يبدأ جولته الآسيوية ويُنيب ولي العهد في إدارة شؤون البلاد
-
-
-
«الطيران المدني» توافق على تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى شركة
-
71 ألف طالب وطالبة يشاركون في «تحدي القراءة».. والشرقية الأعلى بـ 1441 مدرسة
-
-
-
-
-
افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في تبوك والأحساء.. والتشغيل الثلاثاء
-
-
إزالة 3626 عقاراً لصالح طريق الملك عبدالعزيز تُدخل أحياءً عشوائية حيّز التطوير
-
-
1500 طالب وطالبة من الشرقية يدخلون التصفيات الثانية لجائزة عبدالله السويدان
-
بُر نجران.. أيقونة المحاصيل الزراعية وقاسم مشترك بين الأطباق
Profile