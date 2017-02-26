القطيف: السيطرة على حريق منزل.. وإنقاذ 7 محتجزين

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني في محافظة القطيف صباح أمس من استخراج 7 محتجزين من مبنى سكني تعرض لحريق تم إخماده من قبل فرق الإطفاء.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني في المنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري أن الحريق عبارة عن شبوب حريق في غرفة مساحتها (4*6) داخل شقة بمبنى مكون من 3 أدوار، ونتج عنه احتجاز 7 أشخاص، وقامت فرق الإنقاذ والإطفاء بإخراج المحتجزين والسيطرة على الحريق وأصيب منهم 4 باختناق وتم علاجهم بالموقع من قبل الهلال الأحمر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١١) صفحة (٦) بتاريخ (٢٦-٠٢-٢٠١٧)