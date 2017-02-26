12 طناً عسل مغشوش ومنشطات جنسية

أحبطت بلدية الخبر تسويق ما يزيد عن 12 طناً من العسل المغشوش ومجموعة أدوية جنسية غير مرخصة، في عملية ضبط معمل مخالف في الثقبة. ونفذت إدارة الخدمات في البلدية مداهمةً بعد معلومات عن المعمل البدائي، الذي يتولى القائمون عليه تعبئة عسل مغشوش بطرق عشوائية وغير صحية. وقالت البلدية في بيان لها إن المراقبين الصحيين ضبطوا، أيضاً، أدوية جنسية غير مرخصة من وزارة الصحة ومحظورة، وأكثر من 100 كيلوجرام من الشمع، وأكثر من 300 عبوة فارغة بأحجام مختلفة جاهزة للتعبئة.

12 طناً من العسل المغشوش في معملَين مخالفَين بالخبر

ضبطت إدارة الخدمات في بلدية محافظة الخبر مايزيد عن 12 طنا من العسل المغشوش وذلك في معملين بدائيين لتعبئة العسل المغشوش والمعبأ بطرق عشوائية وغير صحية بحي الثقبة، إضافة إلى ضبط أدوية جنسية غير مرخصة من وزارة الصحة ومحظورة، وأكثر من 100 كيلوجرام من الشمع، كما تم ضبط أكثر من 300 عبوة بأحجام مختلفة جاهزة للتعبئة.

جاء ذلك نتيجة رصد لمراقبي البلدية للمعملين وبعد التأكد من قيامهما بتضليل المستهلكين وإيهامهم أن هذه العبوات عبارة عن عسل أصلي وصاف، إضافة إلى عدم الحصول على تراخيص تخولهم بالعمل.

وأكدت بلدية الخبر أن المحال والمواقع التي تتم مخالفتها وضبطها لا تُهمل وإنما تخضع لرقابة أكثر تشدداً بعد ذلك للتعرف على الإجراءات التي تمت لإزالة أسباب المخالفة والتأكد من التزامها باللوائح المعمول بها، كما أنها لا تتوانى عن ردع المخالفين وكل من تسول له نفسه الإتيان بأفعال تهدف إلى الإضرار بالصحة العامة للمجتمع.

وتكثف بلدية الخبر نشاطها الرقابي على المحلات لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١١) صفحة (٦) بتاريخ (٢٦-٠٢-٢٠١٧)