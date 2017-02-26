منافسة – القوات البحرية الملكية السعودية معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١١) صفحة (٠٤) بتاريخ (٢٠١٧-٠٢-٢٦)

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