منتدى الإدارة والأعمال الثامن بجدة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز

طباعة التعليقات

07

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١١) صفحة (٠٧) بتاريخ (٢٠١٧-٠٢-٢٦)

الأكثر تعليقاً

الأكثر مشاركة في تويتر

الأكثر مشاركة في فيسبوك