مزايدات – أمانة الأحساء

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١١) صفحة (١١) بتاريخ (٢٠١٧-٠٢-٢٦)

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