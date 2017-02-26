معرض التميز والأناقة 2017 تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١١) صفحة (١٢) بتاريخ (٢٠١٧-٠٢-٢٦)

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