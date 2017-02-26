معرض التميز والأناقة 2017 تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١١) صفحة (١٢) بتاريخ (٢٠١٧-٠٢-٢٦)
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