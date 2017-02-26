استشاري يحذّر من أمراض تقلبات الجو الحاليّة

حذر استشاري طب الأسرة والمجتمع في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور خالد العمري من تقلبات الجو في الأيام الأخيرة من فصل الشتاء التي تستمر 13 يوميًا، ويكثر فيها الغبار وتنتشر معها بعض الأمراض مثل: نزلات البرد، والأنفلونزا، ونوبات الربو، خاصة عند الأشخاص المصابين بحساسية الربو، وجفاف البشرة، وحساسية الجلد، وجفاف اليدين، والنزلات المعوية.

وأوضح العمري أنه خلال هذه الأيام يكثر انتشار أمراض التهاب الحلق، وارتفاع درجة الحرارة، والزكام، وآلام البطن، والاستفراغ، والإسهال، بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مبينًا أن نزلات البرد هي الأعلى نتيجة إحدى الفيروسات التي تتسبب في نقص المناعة للأغشية المخاطية للجهاز التنفسي، مما يسبب العطاس والزكام والتهابات الشعب الهوائية.

ودعا إلى تلافي التعرض لأمراض الشتاء والوقاية منها من خلال تدفئة الجسم بشكل جيّد وقت برودة الطقس، وتغطية الوجه والأنف للحماية من التعرض لنزلات البرد، وحالات الربو، بالإضافة إلى شرب السوائل الساخنة، وغسل اليدين للحد من انتقال الفيروس.