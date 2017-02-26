150 ريال عقوبة رمي النفايات من المركبات

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن عقوبة رمي النفايات من المركبات في الشوارع والأماكن العامة، والتي تعد مخالفة تصل غرامتها إلى 150 ريالًا كحدٍّ أعلى.

ومتحدث المرور العقد طارق الربيعان، وعبر حساب المرور الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير”، أوضح أن إلقاء النفايات، يعد مخالفة من الفئة الرابعة حسب نظام المديرية العامة للمرور.

وذكر أن غرامة رمي الأجسام خارج المركبات أثناء سيرها في غير الأماكن المخصصة هي 100 ريال كحد أدنى، و150 ريالًا كحد أعلى.

ولفت إلى أنها من المخالفات المرورية المطبق عليها غرامة المرور.