41 ألف ريال غرامات محلات مخالفة في القطيف

بلغت قيمة الغرامات التي فرضتها بلدية محافظة القطيف على المحلات المخالفة خلال شهر ربيع الثاني الماضي 41 الف ريال و800 ريال، فيما انذرت 120 محلا مخالفا لتصحيح اوضاعها، بينما بلغت التعهدات 70 تعهدا.

واوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، ان قسم مراقبة الاسواق والاغذية بالبلدية قام خلال ربيع الاول بزيارة 220 محلا، بالإضافة الى سيارات نقل وتداول المواد الغذائية والعمالة الجائلة.

وأضاف، ان الزيارات الميدانية كشفت 64 مخالفة، مبينا، ان البلدية تلقت خلال الفترة ذاتها 18 شكوى غير رسمية ”12 شفهية و6 هاتفيا“.

وأكد، ان قسم مراقبة الاغذية قام بإتلاف 770 كغم من المواد الغذائية تتوزع على 150 لحوم ودواجن و620 كغم خضار وفواكه، بالإضافة لمصادرة 185 كغم من المواد غير الغذائية تتوزع على 125 كغم خردوات و60 كغم ملابس.

وأشار الى ان القسم كثف الرقابة على المحلات التجارية والاسواق المركزية ”سوق الاسماك وسوق الخميس“.

ولفت المهندس مغربل الى ان قسم النظافة العامة قام خلال الفترة ذاتها بإنذار 92 محلا، بالإضافة الى 25 تعهد على المحلات لتصحيح اوضاعها.

وبين ان القسم ساهم في رفع 8 اطنان و495 كغم من النفايات، فيما بلغت كمية الانقاض المرفوعة 9 اطنان و396 كغم، بينما عمد القسم لإزالة 191 سيارة تالفة من اجمالي السيارات التالفة التي تم حصرها خلال الفترة نفسها، فيما بلغ أجمالي الغرامات المالية الخاصة بالنظافة 25700 ريال.

واكد ان البلدية حريصة على فرض الرقابة الدائمة على الاسواق والمحلات التجارية سواء الغذائية او غيرها بهدف التأكد من صلاحية السلع المقدمة.

وشدد على ان البلدية لن تتوانى عن فرض الغرامات على المحلات المخالفة، داعيا المواطنين للتعاون مع البلدية والابلاغ عن المخالفات، مثمنا الدور الذي يلعبه المواطن في التواصل مع الجهات الرقابية في البلدية.