الإطاحة بـ 35 شخصاً في حفل للشواذ جنوب العاصمة

أطاحت شرطة منطقة الرياض، بـ35 شخصًا، شاركوا في حفل لـ”الشواذ” داخل إحدى الاستراحات جنوب العاصمة، بحسب ما أفاد به الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة.

وقال الناطق: استمرارًا لجهود الشرطة في مكافحة الجرائم كافة، فقد رصدت إدارة الضبط الميداني قيام مجموعة من الوافدين -باكستانيّي الجنسية- بتنظيم حفل للشواذّ جنسيًّا داخل إحدى الاستراحات.

وتابع: إثر ذلك، قامت الإدارة بوضع الموقع تحت المراقبة المستمرة، ورصد مجموعة من الرجال يدخلون الاستراحة وهم يضعون مساحيق التجميل متشبيهن بالنساء.

وأوضح أن القوة تمكّنت من ضبط 35 شخصًا بداخل الاستراحة بعد مقاومة، محاولين التخلص مما بحوزتهم من ملابس نسائية وحليّ ذهبية، بينما لم ينتج عن المقاومة أية إصابة لرجال الأمن.

ولفت إلى أنه تم التحفظ على جميع المشاركين في الحفل، وتحريز المضبوطات، وإحالتهم لمركز شرطة العزيزية، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادّعاء العامّ بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.