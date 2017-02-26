حادث إنقلاب يُصيِّب 8 على الطريق الدولي الدرب – بيش

تسبب حادث انقلاب وقع ظهر اليوم على الطريق الدولي الدرب – بيش، في إصابة ثمانية إصاباتهم مابين متوسطة إلى حرجة.

متحدث الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي، أفاد بأن غرفة العمليات تلقت بعد ظهر اليوم بلاغًا عن حادث انقلاب على الطريق الدولي الدرب – بيش بالقرب من نقطة أمن الطرق وأن به عددًا من المصابين وعلى الفور تم توجيه ست فرق إسعافية إلى موقع الحادث.

وأضاف: عند وصول الفرق وجدت بالموقع ثمان حالات إصاباتهم مابين حرجة إلى متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج.