إصابة مقيم بسقوط مقذوف حوثي.. والقوات السعودية ترد على مصدر النيران

قصفت القوات السعودية المرابطة على الشريط الحدودي في جازان بالمدفعية، اليوم الأحد مواقع الميليشيات الحوثية التي أطلقت مقذوف على محافظة صامطة نتج عنه إصابة مقيم.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت صباح اليوم بلاغاً عن إصابة مقيم يمني الجنسية نتيجة تعرضه لشظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية بإتجاه محافظة صامطه ، حيث تم نقله إلى المستشفى.

وباشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمده في مثل هذه الحالات.