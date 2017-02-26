اعتماد اسماء المرشحين للإيفاد للعمل في الخارج بتعليم جازان

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي أسماء المرشحين للإيفاد للعمل في الخارج وذلك بعد إنهاء إجراءات المفاضلة بين المتقدمين.

وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم جازان الدكتور أحمد عطيف إلى أن عدد المتقدمين للإيفاد للعمل في الخارج بلغ 36 متقدماً في تخصصات التربية الإسلامية والقيادة المدرسية واللغة العربية والاجتماعيات والكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات وأخيراً الصفوف الأولية.

وبين أن المجتازين لإجراءات المفاضلة بلغ عددهم تسعة مرشحين، وذلك بعد خضوعهم لمعايير المفاضلة من اختبارات ومقابلات شخصية ونقاط تكوين الملفات.

المرشحون هم كل من:

1- يحيى احمد ادريس بجوي

2- ناصر حمود محمد أبو علي

3- حسين محمد محمد مجرشي

4- عبد الرحمن يحيى عبده مدخلي

5- دغيثر مقبول محمد حكمي

6- إسماعيل احمد هادي مدخلي

7- حسين عبده احمد قيسي

8- أحمد علي يحيى مسودي

9- عبدالرحمن عسيري عبدالله عكور