صحيفة الشرق – العدد 1912 – نسخة الرياض
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٢) صفحة (١) بتاريخ (٢٠١٧-٠٢-٢٧)
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