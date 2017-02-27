خالد السيف
الفول المفترى عليه..!
قد جئتك يا فول معتذراً ذلك أنّي: قد كنتُ ضحية لجملةٍ من أقوالٍ تعاملنا معها بوصفها يقينيّات «حقائق» ليس لأي أحدٍ فينا أن يطلب البرهان عليها فضلاً عن أن ينقضها بأسئلةٍ «محرّمةٍ» تُعنى بالكشفِ عن صحّةِ هذه الأقوال التي ما فتئنا نتلقّاها بقبولٍ مطلقٍ وكأنها «قرآن» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه!!
الفول – هاهنا – يأتي بوصفه «أنموذجاً» من شأنه أن يحكي قصةَ صولاتنا/ وجولاتنا جميعاً مع جملةٍ (مُتباينةٍ) من أشياء إنْ: في الفهم للدين أو الموقف من رجالٍ – قد خلوا من قبل – أو في الموقف من محض اجتهادات فقهيّةٍ صاغتها عقولٍ لم تتجرد بأيّ حالٍ عن بشريّتها وليست بالتي قد انعتقت خارج «قانون» الزمن الذي نشأت فيه/ وبه/ ومعه/ وله.. الأمر نفسه يمكن أن يقال في شأن: رؤى سياسية وقراءاتٍ تاريخيّة وتنظيراتٍ اجتماعيّة ومشغولاتٍ اقتصاديّة و.. و.. قد أنزلناها منزلة «الحق المبين» الذي لا مرية فيه وما لبثنا أنْ وصمنا من يُقارب فحصها بـ«المروق» وتارةً بالسذاجة و «التسطّح» وأخرى بـ«العَمَالة»! أما مَن رفضها إذ رهن قبولها بالشرع والعقل فلا تسأل عن موبقات الأوصاف التي لحقته.!
إذن.. فالفول هنا لا يعدو أن يكون «تطبيقاً» لنقض العقلية (الآبائيّة) السوس الذي نخر في تكويننا فأحالنا أعجاز نخلٍ خاويةٍ تشرئبُ أعناقنا إلى حيثُ يكون «التّخلفُ» بِنيةً ومستقبلاً! ولو أنّنا كنّا نقرأ القرآن المجيد بتدبرٍ لتجاوزنا هذه «العلل» منذ زمن طويلٍ ذلك أنّ القرآن العظيم هو من قد أسس لمنهجيةً نقض ما أُبرم من «العقل الآبائي» بقوله تعالى «بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ».
وفي الآية الأخرى «وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ».
لنعد أدراجنا ثانيةً إلى حكايتي مع «الفول» فأقول: نشأتُ على أنّ الغَواية بـ «الفول» طريقٌ ينتهي بنا جميعاً إلى أن نكون في عداد حظائر «العجول» وكبِرتُ وليس لـ«الفول» من مهمةٍ في حياتي سوى أن يُلقي بي في زمرة «الدببة الدلوخ» وما من واحدٍ قد التقيته وجاء الحديث إبانها عن «الفول» إلا وتمّ رميهَ هذا الأخير بأقذع الشتائم «الصحية» والنعت تالياً رتيب أركان خاصة بك في الغرفة ولِـ»أكلته» بأشدّ مما يُنعت به أكلة «لحوم البشر»! ولئن اضطرنا الشتاء – بوصفنا نجديين- على تجشّم وعورة الإفطار به فإنه الاضطرار – التقليدي – الذي ينتهي بانتهاء شدّة البرودة مع ما نشعر به – يقيناً – بأننا قد (استعجلنا) ليس من العَجلة وإنما من الانتساب إلى «العجول»!!
وما من نادرةٍ يُمكن أن نستثمرها في التهكم بـ «الحجازيين» أو «المصريين» إلا ألحقناها بهم سخرية و(تطنّزاً) جراء شغفهم بـ«الفول» على نحوٍ من العشق..!
عذراً أيها «الفول» فأنا من مجتمعٍ ربط «البلادة» بك وما فتئ أن جعلك قريناً لـ«السمنة المترهلة» وأناط بك مسؤولية جملةٍ من «علل/ صحيّة» وألحقوا بك كلّ مشكلةٍ يُمكن أن تنشأ بين المرأة/ وزوجها ما جعل «الحبة الزرقاء» تفتقد فاعليتها في الذين يتعاطونك فطوراً/ وعشاءً!!
ولمّا أن كبِرتُ تبيّن لي كم قد ظلمناك «كثيراً يا فول» صحيحٌ أنّه ما من خاسرٍ في ظلمنا إياك غيرنا «نحن» إذ فوّتنا «منافع» ظفر بها أولئك الذين لم تكن لتغادر «سُمط» موائدهم لا في العشيّ ولا في الإبكار.
يمكن لأيّ أحدٍ تتبع كافة ما يُكتب عن «منافع الفول» بوصفها متاحاً على الشبكة العنكبوتية بنحوٍ مفصّل، وثريٍّ كما أنّ – الكتابة هاهنا – لا تتغيّا ذلك.. وإني لعلى يقينٍ بأنّ كثيراً منكم سيعضّ أصابع ندمه تحسراً على أيامٍ وشهور وسنين لم يكن فيها «الفول» على مائدة طعامه.
قال الربيع بن سليمان قال الإمام الشافعي «..أكل الفول يزيد في الدماغ».!
لاحتوائه على حمض الفوليك الذي يقل في جسم الإنسان كلما تقدم به السن.
قال أحد الظرفاء: ولما للفول في حياة المصريين من علاقة حميمية فلقد كافأوا «الشافعي» باتباع مذهبه إذ رد الاعتبار للفول.
* التقيتُ عالما أزهرياً في «مصر» وما إن انتهيت معه في تحرير منتهى القول في «مسالك العلة» حتى ربت على كتفي وقال (من أكل الفول فهم الأصول)!
بقية القول: راجعوا بشيء من جرأةٍ كثيراً مما تلقيتموه بالقبول المطلق وهو ليس قرآنا ولا صحيح سنة حتى لا تكونوا «ضحايا» كصاحب الفول إذ ذهب مغاضباً!!
قبل قرآءة المقال :
إلا الفول – بارك الله فيك ..
فهو “طعام الفقير ، وحلوى الغني ، وزاد المسافر والمغترب” !
لو كنا ندري أن النجديين يعيّروننا بالفول لأننا “فوّالة” لعيرناههم أما :
= بالقرع / الدبة الصفراء ..التي يأكلونها مع المرقوق حتى مع الإبكار هههه.
أو :
= عيّرناهم بالمطازيز التي تشبه إلى حدٍ بعيد “الدغابيس” الميمونة هههه ..
أو :
= عيّرناكم بكليجة عنيزة التي أفضل منها كليجة بريدة / الحسا هههه ..
ما أسعدنا بك يا شيخنا !
أو عيّرناكم ب”المراصيع” التي لا يأكلها الا أولو الكروش القوية هههه ..
أو عيّرناكم بأنكم من آكلي “المصابيب” التي لا يأكلها إلا العُربان الذين لا يُرجى منهم تقبل أي حضارة ههه..
يا رب تسعد شيخنا وتحببه في فولنا وتجنبه المراصيع ، والمصابيب غير الحضارية هههه ..
كلمة رأس للشيخ :
خلوا فولنا لنا ..
ونخلي مصابيبكم لكم ..
وما فيه “حدا أفضل من حدا” .. ههه …
يقال والعهدة على من قال …
** أن الحجازي إذا ضيّف النجدي ، أحضر له جرّة الفول بقضها وقضيضها ، وأكثر من السمن البري وقال : “اتفضل – حيا الله من جانا – ولو الغنم قريبة لذبحنا لك تيس فحل – سنه سَدَس ” …
** وأن النجدي إذا ضيّف الحجازي قدّم له المصابيب / المراصيع بالبصل وقال:”انطح فالك ياولد” ههه !
هل يحتاج الفول ذلك الطعام البسيط الى هذا الأسلوب المعقد الذى يجعل الهضم والامتصاص تصاب بعملية عسر للهضم ، وهل كان الفول تهمة تحمل معنى الجهل والتخلف ، يحكى احد أبناء نجد الذين سكنوا الحجاز ان الأنباء وصلت الى والدة فى نجد ان ابنك قد تخلى عن العديد من المأثور والعادات النجدية وأنة فرط فى الكثير من التركة وليس على ادل على ذلك من انة اصبح يخالط أهل الحجاز بل ووصل الامر الى انة اصبح لا يمانع مشاركتهم فى اكل الفول والتميس ، وبلغ الغضب مداة لدى الشيخ النجدى وشد الرحال الى الحجاز لإنقاذ ابنة من براثن أهل الحجاز ، وعندما وصل الأب الى الحجاز استنكر الأب على ابنة ذلك التفريط فكان ان قدم الابن للأب طعام الافطار وكان مكون من الفول والتميس وكان الاستغراب من الأب عن صحة ما يشاع عنن الابن انة يأكل الفول والتميس فكان جواب الابن بان طعام إفطارة كان وجبة من الفول والتميس فكان جواب الأب انة نوع من الاكل الطيب واللذيذ وهكذا هو الانسان عدو ما يجهل ، ولعل من الجهل ان أهل الحجاز لا يعلمون ما هو الافطار الرئيسى فى نجد ، بل ان احدهم أمضى فى الرياض عدة سنوات ولم يعرف ما هو الحربش والقرصان وحمل جهلة الى الحجاز حيث ذاق وتعرف…
أبوعبدالله الاصلي
٢٠١٧/٠٢/٢٧ @ ٦:٥٩ص ١#
تعليقك بإنتظار المراجعة.
تحياتي للشيخ خالد السيف….مقالك أثار ذكرياتي …وإليك جزءا من مذكراتي :-
الفول كان أساسا لخلق رجال أعمال يشار لهم بالبنان ؟!!!….انا اعرف ان أرباب مهنة الفول هم أخوة لنا مهاجرين من حضرموت ومن ضمن الأعمال التي مارسوها في بداية حياتهم كان من اشهرها (بيع الفول )….
وكنت أذكر تواجدهم في الأحياء الشعبيه متخصصين ببيع الفول وكنا نطلب بقر شين فول وسمن؟!… أما ذا اردت سمنا بريا يعطيه لذة في الأكل و يسمى الحبابي فما عليك إلا إضافة قرشا آخر…وبعد ذلك أصبح له متلازمة أو بالانجليزيه( فول ميت ) مثل كلمة (كافي ميت) …انه الخبز التميز أو التميس…..
وهذا النوع من الخبز اشتهر به إخوتنا المهاجرين من أواسط آسيا والذين يطلق عليهم البخاريه
وأصبح الفول يؤكل مع التميز بعد أن كان يؤكل مع السحيره والشريك والصامولي والمفرود؟!…وأصبح الفول من كثر الطلب عليه وخصوصا في إفطار رمضان أصبح كثير من باعته أكثر غنا وسعة مال …وبدأ ينافس الحضارم بعض الحجازيين أي من بلاد غامد واشتهر منهم عدد محدود ….ولكن أبناء الحضارم والحجاز ين الذين اشتهروا ببيع الفول تركوه وشغلتهم تجارتهم الأخرى أو وظائفهم الرفيعه من ممارسة بيع الفول أو السماح لأبنائهم بذلك …
وأتى الآن الأخوة اليمنيين واستلموا المهنة ومارسوها حتى اليوم ولكن أضافوا…
ابوعبدالله الاصليreplied:
٢٠١٧/٠٢/٢٧ @ ٧:٠٤ص ٢#
تعليقك بإنتظار المراجعة.
يتبع2….
وأتى الآن الأخوة اليمنيين واستلموا المهنة ومارسوها حتى اليوم ولكن أضافوا اليها مايعرف بالمعصوب والمطبق….والآن تطورت مطاعم تقديم الفول والمعصوب والمطبق وأصبح يقدم من مطاعم 5نجوم ولا أريد ذكر أسمائها حتى لاتقول لي الصحيفه هذه دعاية تجاريه وليست معلومات تاريخيه ؟!!…لذا لن أذكر الأسماء لانها معروفة في جده ……
وأذكر وانا في بداية حياتي الوظيفيه كان زميلا لي في العمل كان يشتكي من ضنك في العيش وعدم قدرة على الزواج …وبعد فترة من الزمن رأيته يركب سيارة ويملك عمارة وتزوج …وقلت له من أين لك كل كذلك وانت منتف مثلي؟!!…فقال لي أنها جرة الفول …قلت له كيف ذلك ؟!
بل وأعطاني خلطته السريه التي يضيفها على الفول لتعطيه نكهة خاصه؟!!…ولكن لم اعمل
بنصحه…وهذه قصة لحكاية الفول لدينا قبل انتشاره في كل مدينة وقريه…ولكنه مصدر غنى ورزق لمن أراد الغنى سريعا ….تحياتي لك ياشيخنا الفاضل…
أبو عبدالله الاصلي ….
أنا نجدي مثلك . لكني لم أعايش قصة الفول بتراجيديتها التي تتحدث عنها . ربما كنا نتداولها على سبيل التفكه . لكنها أبداً لم تأت بسيرة اليقين أو القبول ( مغمض العينين ) . أوافقك من حيث الفكرة . والكثير من اليقينيات تكسرت فيما بعد بعد أن أعطيناها الحقيقة المطلقة .
بالنسبه للحجازيين من اهل البلاد الاصليه وهم نسل عدنان عليه السلام في مكه المكرمه وجوارها كالطايف وغيرها فقد اتى المهاجرون معهم بالفول وغيره من الاكلات الشعبيه كالتميس والارز البخاري وبعض الاكلات الاخرى…وفي احد مطاعم جده المشهوره بالفول..اتى احد اخواننا من القصيم وحين ذاق الفول اول مره اكله بالملعقه….لكن النسيج الجميل الذي كان بين الحجازيين من اهل البلاد الاصليين والمهاجرين هناك من يحاول ان يدق اسفين الفتنه بينهما…مثلا تسجيل المزمار كموروث حجازي اصلي ووحيد للحجاز وهذا غير صحيح…بث المسلسلات التي تقسم المجتمع وتضع عادات ليست عامه وفيها كثير من المبالغه وعدم الصدق…بث المنشورات التي تفرق وتبعد الفريقين عن بعضهما….كل هذا له هدف وترعاه ايادي خارجيه وان لم ننتبه اليوم سنواجه مشكله غدا..هناك من يلعب بالنار….!….ابتسم
كان بعض اهلنا من نجد يقولون عن الحجازيين الحجز…كلقب قد يكون تصغير لكلمة الحجازيين…بينما اهل الحجاز يقولون عن اهل نجد ..الشروق…اي الاتين من جهة الشرق وقد يكون لها مقصد افخم من ذلك…لكن النظره النجديه للحجازيين فيها نوع من الانتقاد والدونيه…وليس اهل ااحجاز فقط بل واهل الجنوب ايضا….لكن الان الامور تغيرت…وتحسن الوضع وتخالطت الانساب…ورجعت نظرة التقدير تاخذ مكانها حتى وان بقي اثار من ماضي هزيل….!…يبعثه من حين لاخر المتكبرون ومن في انفسهم مرض…لكن حتى هذا لا يخصنا في السعوديه فقط بل تجده في دول اخرى تنظر الاقاليم لبعضها نظره فيها سخريه….!…..ابتسم
أذكر عندما كنت في الموحله الأبتدائيه حيث كان معظم الطلبه فطورهم فول قب المجيئ للمدرسه وكان يُبَوِّخْ علي المخ كما يقال فيصاب معظم الطلبه ممن فطر فولا بالنعاس في الفصلد وهناك من ينامون غصباً عنهم ويتعرضون للضرب بالباكوره (الخيزرانه) علي كفيه كي يتصحصح وأذا به يبكي من شدّة ألم الضرب على الكفين ، ماعلينا كان الفول وجبه فطور رئيسه يوميه في رمضان بالذات ،
آخر الكلام:
كانو يقولون لنا المدرسين ونحن في الصف الرابع إبتدائي من يأكل الفول اربعبن يوم يصير ثور(بليد) وهذا ليكرهونا بالفطور فولاً الله يسامحهم .
يقولون أنه من كثرة ما أعجب البريداوية الفول الحجازي ، كادوا أو أوشكوا أن يفتون بأن الفول ليس من المفطّرات في رمضان.. ووصل الأمر بهم إلى وضع كميات مناسبة من الفول في”صحون تقديم” على سفرة الترحيب بمجالس الاستقبال،وحوله ملاعق صغيرة لمن أراد “التسلي” بطعمه الأخاذ ، لكونه خير من يرافق الفستق والبندق واللب / الفصفص ، ولولا خشية البريداوية من لوم العنيزاوية لهم ، لربما صنّفوا الفول من غير المفطرات في رمضان.
البريداوية شأنهم عظيم ويفتون كما يحلو لهم، أو فلنقل: بما يناسب ( تشددهم / تفريطهم ) أولا..هههه.
اللهم حبّب البريداوية في الأكلات الحجازية ، لكي يحبوا الحجاز وأهله، كحب الحجازيين لسوق سكرية بريدة هههه.
ما يريد تحقيقه الكاتب الشيخ خالد من المقالة كبير مرة وطريقة جديدة في محاربة ما كان يدعو اليه من اعادة النظر في الكثير من المسلّمات لنكتشف متأخرا أنها لم تكن صحيحة ولا فرضا فضلا عن ان تكون من الدين
وكذلك مسلمات التاريخ وغيره
المهم الفكرة طريفة وواضحة
الغريب جداا مع اني استمتع بالملعلقين كثيرا واخرج وانا قد استفدت كثيرااا
لكن الغريب أن بعضهم لم يفهم المراد
او أنه يقرأون العنوان فقط
صدقت يا شيخ خالد ياما ومزالنا مثل ماك تبت نحن ضحايا المفاهيم المغلوطة والامور اللي راحت اعمارنا نظنها هي الحقيقة ولصح واللي ما يصح لحد انه يعارضها وبعدين اكتشفنا انها خطأ وقابلة للاختلاف
وضرب مثال بالفول جبتها بذكاء لانك اخترت فول مصري- حجازي وتلك هي نظرتنا كنجديين للتقيلي من قيمة غيرنا وظننا انه احناا اهل الفهم والدين والعلم وبهذا فوتنا على أنفسنا علم ومنافع بس تصلبنا لآرانينا وظننا انه نظرتنا صح وما نحتاج نعيد النظر فيه
شكرا لك حبيبنا وللشرق