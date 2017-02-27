أنجوس يجهِّز لاعبيه لمواجهة سكري القصيم

واصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي القادسية، أمس، تدريباته اليومية على ملعب النادي في الخبر، تحت إشراف مدرب الفريق البرازيلي أنجوس، واشتملت التدريبات على التركيز على الجوانب اللياقية مع المدرب رودريجو، تلي ذلك تقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وتدريبات فردية كالتسديد والضربات الحرة، وشملت لاعبي الدفاع والوسط والهجوم، ويسعى مدرب الفريق أنجوس، إلى تكثيف التدريبات، استعداداً لمباراة التعاون في دوري جميل للمحترفين، السبت المقبل. من جانب آخر، وقَّعت إدارة نادي القادسية، أمس الأول، عقداً احترافياً مع اللاعب أحمد الفهمي «26 سنة»، بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم بعد دخوله الفترة الحرة اعتباراً من الموسم المقبل، وذلك بحضور رئيس نادي القادسية معدي الهاجري. وسبق للفهمي، الذي يجيد اللعب في مركز حراسة المرمى، أن مثَّل ناديي الوحدة والقيصومة، وقد تكفَّل بالصفقة رئيس مجلس إدارة النادي معدي الهاجري، امتداداً لدعمه المستمر، وقد ثمَّن أعضاء مجلس الإدارة ومحبو النادي هذه البادرة غير المستغربة من قِبل الهاجري، لخدمة النادي ودعمه.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٢) صفحة (١٣) بتاريخ (٢٧-٠٢-٢٠١٧)