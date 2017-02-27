محمد الحمزة
الترفيه الذي نريد..
الترفيه هو مجموعة نشاطات، تتيح للأشخاص أن يُسلُّوا أنفسهم من خلالها في أوقات فراغهم بالمشاركة في عديد من الفعاليات، أو البرامج، أو الألعاب الترفيهية سواء بصورة فردية، أو جماعية. وتختلف هذه النشاطات باختلاف أذواق الأشخاص الذين يمارسونها، وتختلف أيضاً باختلاف الفئات العمرية، فتلك التي ترفِّه عن الأطفال ليست نفسها التي ترفِّه عن الشباب، أو الكبار، وقد تكون هناك نشاطات مشتركة مثل ممارسة لعبة كرة القدم، أو مشاهدتها وتشجيع الفرق والمنتخبات الرياضية.
في كل موضوع يخرج على الساحة نجد مَنْ يتحدث عن خصوصية المجتمع السعودي في محاولة حثيثة لعزله عن العالم، وعن المجتمعات المماثلة له في الثقافة والتاريخ، ووضع سياجات من الوهم حول كينونته وبنيته الاجتماعية والثقافية، متجاهلين، بقصد أو دون قصد، مطالبه واحتياجاته الفطرية والإنسانية، ففي الواقع هو مجتمع لا يختلف عن أي مجتمع آخر، وليس له مزية استثنائية، فله ذات المطالب والاحتياجات البدنية والفكرية والنفسية. والترفيه بصفته أحد الاحتياجات، هو مطلب فطري، جُبِلَت عليه النفس لتجديد نشاطها، والتخفيف من ضغوط الحياة، ووسيلة لجلب الفرح والسعادة، لذا فنداءات العزلة التي طوَّقت الخطاب الثقافي ردحاً من الزمن أفلحت في صنع قلاع الوهم الزائف التي كانت نتائجها العكسية أشنع بكثير مما كنا نتخيل، فكان لابد من مقاومة تلك الأصوات بالحكمة والمحبة والهدوء أمام صرخات التكفير والتبديع والتفسيق، وربط الترفيه بالمجون والدعارة والفجور هو قياس غير منطقي، ونتيجة قُرِّرت سلفاً بفهم يتنافى مع أسس التفكير السليم، ونتج عنه نشر التوتر والصراع بين أفراد المجتمع، وارتفاع لغة التصعيد والتهويل، ومفهوم الترفيه هو أرقى وأسمى من أن يتم تشويهه عبر حملات تأجيج تفتقر إلى أبسط مبادئ الأخلاق، ولا تبالي باحترام المخالف، ولا تؤمن بتعدد الآراء.
الترفيه المنشود يحتاج إلى أنظمة ولوائح متكاملة تحميه، وترسم له رؤية واضحة، تضمن نجاحة واستمراريته. الترفيه هو برامج متنوعة وخيارات متعددة، تخدم المستفيدين طوال أيام السنة، وفي مختلف المواسم. الترفيه المنشود هو الذي يجعل من مخزوننا الثقافي وفلكلورنا التراثي مشاريع ذات قيمة ورسالة. الترفيه هو ما يحقق للفرد غنى ويخلصه من عناء السفر، بل ويستقطب الآخرين إلينا.
كلما شاهدت الزوجة الى الجمهور فى مباريات كرة القدم السعودية يكون الملاحظة ان كل الحضور هم من الرجال وتستغرب عن غياب النساء وغياب حقهم فى الحضور والمشاهدة ، الامر ينطبق على الترفية وهل يقتصر على الرجال ويحرم منة النساء ، قد يبدو ان الامر والفكرة تدخل فى نطاق الاختلاط والفسوق ولكن هل كل نشاطات الرياضة والفن فى العالم هو سبيل للفتنة وانفلات الغرائز والتصرفات والاخلاق السيءة ، فى تلك الأقطار من يريد تلك الانحرافات فان لها أماكن مخصصة ولا يسمح بذلك فى التجمعات العامة واللقاءات الرياضية ولان الأمور اختلطت لدى البعض اصبح يحسب ان الخطاء والانفلات الاخلاقى ينطبق على كل التجمعات والاحتفالات والمهرجانات ولو كان الامر كذلك لم تم نقلها عبر الفضاء للملايين من المشاهدين ولجميع أنحاء العالم
الأمر نسبي أخي الفاضل . مايناسب هنا لايناسب هناك والعكس . قد يأخذ ( البعض ) التمترس بالخصوصية حجة للمطالبة بما يراه هو فيحرم كل شيء . وقد يتخذها آخر وسيلة لمهاجمة من يختلفون معه في التوجه . فيصفهم بالرجعية والإنغلاق . الخصوصية أمر واقع ولامفر منه مكانية وزمانية ودينية . نحن نقود العالم الإسلامي وكثير من شعوب العالم يرانا أبناء الصحابة . وتقديم وجه منضبط للعالم كمركز للإسلام يتطلب منا أن نكون حذرين لامتحفظين منفتحين لامنفلتين .
الترفيه الذي نريد ليس حفلات غناءيه….بل حدايق جميله فيها استراحات جميله تستاجرها العايلات ويلعب الاطفال في الحديقه مجانا…يجتمع الاهل والاصدقاء في المناسبات والدوريات في هذه الحدايق ولا باس ان يدفعوا بعض المال من اجل استءجار استراحه من ضمن استراحات وفلل الحدايق….نريد من الترفيه ان ترجع الاراضي البيضاء حول المدن…والشعاب والجبال الى سابق عهدها نخرج اليها ونتمشى فيها….بدل التشبيك عليها وامتلاكها من قبل الهوامير…نريد مسابح في الحدايق للجنسين…نريد ملاعب للاطفال في كل حي يتعلم فيها ابناءنا كيف يلعبون كرة القدم والسله والطايره وغيرها….اظن هذه الثلاث سيكون لها اثر كبير جدا في ترفيهنا فنحن اناس بسطاء نحب اللمه والجمعه وما يبقى فهو اختيار وذوق شخصي يجد مجاله حسب الضوابط….ابتسم
قول على قول
كلام جميل كلام معقول يا كاتبنا الكريم/ محمد الحمزه فعلاً هذا هو الترفيه الذي نريد تحقيقه والتمتّع به وهو حق مكتسب سُلِبَ من المجتمع منذ زمن بعيد تحت حجج واهيه ما انزل الله بها من سلطان،، ولكن هناك بعض من خلق الله زيّن لهم استمراء الحكم علي الأشياء بمنظورهم الضيّق وفي الأتجاه المعاكس لفرض السيطره والهيمنه واثبات نفوذهم وانّهم هم الأعلون والفئه النّاجيه وتحت شعارات كثيره لا صحة لها بتاتاً ولكون كمون انّ الحبل أُطلق لهم علي الغارب فاستغلّوه بالكم والكيف وظن الانّاس انهم على حق والبعض الآخر يعلم أنّ هناك قوى تحركهم وتدعمهم بالتي واللّتيَّ ليفضرورعلي المجتمع المسالم بطبيعته وقرر ان يترك لهم الحمل بما حمل ويسافر للخارج مشترياً راسه من صداع لا مبرر له وخيراً فعلت دولتنا الرشيده حفظها الله بأنشاد وفرض وزررة الترفيه ووضعت علي راسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان أبن سلمان حفظه الله الأمير المثقف المنفتح علي العالم ورائد فضائه العربي الأوّل وكلنا ثقه عمياء في سموه الكريم حيث سيجعل من الترفيه الذي نريد أمراً واقعاً لا جدال فيه ،
اخر الكلام :
أذا اردت أن ينجح أي مرفق هام أجعلو على رأسه أميراً فهم مثقفين ومؤهلين علماً وادباً وهم من أكفأ الكفاءات الوطنيه المؤهله للقياده والتوجيه وتحقيق الأمال والطموحات وكل المسؤليات…
فضلا يتبع
وكل المسؤليات ألمناطه بهم حفظهم ووفقهم الله .