أمير الرياض يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «إنسان» و«تانيا»

استقبل أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان» الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم أمس، مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام « إنسان « صالح اليوسف ورئيس مجلس إدارة شركة تانيا لمياه الشرب المعبأة شويمي بن عجيان آل كتاب، وذلك لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جمعية « إنسان «وشركة « تانيا».

واستمع أمير الرياض إلى إيجاز عن أهداف الاتفاقية وجدواها، وعدد المستفيدين منها، مؤكداً أهمية هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن وواجب الاهتمام بهم ودعمهم في مجالات حياتهم العلمية والعملية. ونوه بتأسيس خادم الحرمين الشريفين للجمعية ومتابعته لها ولأعمالها وإنشاء وتفعيل برامج عمل أثمرت إلى اليوم وقدمت لها كثيراً.

وأعرب مدير جمعية « إنسان» عن شكره لأمير الرياض على رعايته وتوجيهاته السديدة للجمعية، مبيناً أن أكثر من 2000 يتيم ويتيمة تم توظيفهم عبر برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء «إنسان» ، كما التحق أكثر من 700 طالب وطالبة ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى 400 أرملة التحقوا ببرامج محو أمية. بعدها شهد أمير منطقة الرياض توقيع الاتفاقية، التي تقضي بتوظيف الشركة لـ 150 من أبنائها، ودفع رواتبهم، بصفتهم كوادر تابعة تنظيمياً للشركة، كما ستوفر لهم الرعاية الصحية عبر ( التأمين الصحي).

كما تلتزم الجمعية بتهيئة بيئة عمل مناسبة لهم تتفق مع المتطلبات الرسمية، إلى جانب متابعة أداء عملهم وانضباطهم وتقييمها، ورفع تقارير شهرية للشركة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٢) صفحة (٤) بتاريخ (٢٧-٠٢-٢٠١٧)