الجوف: تكوين فريق إعلامي من طلبة المدارس

أكد مدير عام التعليم في منطقة الجوف فواز بن صالح السالم، خلال استقباله أمس الفريق الإعلامي من طلاب المدارس «إعلاميو المستقبل»، الذي شكلته إدارة الإعلام التربوي، أهمية إكساب الطلاب والطالبات المهارات الكافية في المجال الإعلامي.

وعوَّل السالم على أن يسهم الفريق الإعلامي من الطلاب والطالبات بفتح المجال لهم لنشر مواهبهم وقدراتهم الإعلامية، باعتبارهم الواجهة الحقيقية للإدارة، فنحن واثقون من قدرات أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وهذا البرنامج بالتأكيد يعتبر مهارة لهم في المستقبل، وسيكون مساعداً لهم إذا أرادوا أن يكملوا مشوارهم الإعلامي.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام التربوي في تعليم الجوف عبدالعزيز بن سعود النبط، أن الهدف من البرنامج هو إبراز الطلاب والطالبات المتميزين في المجال الإعلامي وإكسابهم المهارات الكافية، وإشراكهم في برامج ومناسبات واحتفالات الإدارة، معتبراً العمل الميداني الأهم في إكسابهم الخبرة والمهارة في المجال الإعلامي.

وأضاف النبط أن إدارة الإعلام التربوي بالتعاون مع الإدارات المعنية، ستقدم لأعضاء الفريق دورات إعلامية متقدمة في التحرير والمقابلة والتصوير الصحفي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٢) صفحة (٥) بتاريخ (٢٧-٠٢-٢٠١٧)