أعلن الديوان الملكي في بيان، أمس، وفاة الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز آل سعود. وقال البيان إن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة العصر اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

تغمَّدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٢) صفحة (٤) بتاريخ (٢٧-٠٢-٢٠١٧)