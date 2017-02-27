صدرت توجيهات نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، باعتماد الخطة التخصصية الشاملة لبناء قدرات وطنية في مجال الوقاية من المخدرات في مناطق ومحافظات ومنافذ المملكة العربية السعودية كافة.
وقد وجَّه نائب الملك أمراء المناطق والوزراء ومديري القطاعات الأمنية المعنية بتسهيل مهمة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وأجهزة مكافحة المخدرات لتنفيذ البرنامج التدريبي والتثقيفي بما يتناسب مع السياسيات والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة المخدرات.
وأوضح الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد المدير العام لمكافحة المخدرات للشؤون الوقائية رئيس مجلس إدارة مشروع «نبراس» عبدالإله الشريف، أنه سيتم البدء في تنفيذ هذه البرامج التدريبية والتنفيذية ابتداءً من غرة جمادى الآخرة من هذا العام 1438هـ، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية شهر شعبان.
وبيَّن أن مرحلة بناء القدرات الوطنية تعد المرحلة الثانية للمشروع، بعد إتمام مرحلة التعريف وتنسيق الجهود والتثقيف العام بمخاطر تعاطي المخدرات التي استمرت 18 شهراً.
وأشار إلى أن هذه البرامج تستهدف تدريب الطلاب والطالبات للمراحل المتوسطة والثانوية والجامعية بنين وبنات، والمعلمين والمعلمات، والإعلاميين، وأئمة المساجد، والخطباء، والدعاة، والمختصين في بيئات العمل المدنية والعسكرية والأهلية.
ولفت الشريف إلى أنه تم التعاقد مع عدد من المؤسسات الوطنية المتخصصة في مجال التدريب والتثقيف لضمان مخرجات التدريب وفق المعايير والجودة العالمية لبناء قدرات وطنية متخصصة وفق منهجية علمية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
برامج تدريبية وتنفيذية ستنطلق ابتداءً من غرة جمادى الآخرة المقبل وتستمر 3 أشهر
نائب الملك يعتمد خطة بناء القدرات الوطنية في مجال الوقاية من المخدرات
صدرت توجيهات نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، باعتماد الخطة التخصصية الشاملة لبناء قدرات وطنية في مجال الوقاية من المخدرات في مناطق ومحافظات ومنافذ المملكة العربية السعودية كافة.
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