بلغ عدد زوار عروض طيران القوات الجوية ضمن فعاليات مهرجان الربيع والتراث في محافظة حفر الباطن، أمس، ما يقارب من 20 ألف شخص.
وجذبت عروض طيران القوات الجوية زوار المهرجان، الذين حضروا بشكل لافت بعد أن تم تقديم عروض تشويقية ألهبت حماسهم.
وتعتبر عروض طيران القوات الجوية إحدى أهم الفعاليات التي أوجدها منظمو المهرجان وسعوا من خلالها إلى استهداف أكبر عدد ممكن من الزوار، إدراكاً منهم بأهمية تأصيل المفهوم السياحي. كما شهدت عروض الطيران حضور عدد كبير من الأسر والزوار من خارج محافظة حفر الباطن. وعبّر زوار المهرجان عن سعادتهم البالغة بفعاليات عروض الطيران، مؤكدين أنها أدخلت السرور على نفوسهم وعائلاتهم وأطفالهم.
20 ألف زائر لـ «عروض الطيران الجوي» في «ربيع حفر الباطن»
بلغ عدد زوار عروض طيران القوات الجوية ضمن فعاليات مهرجان الربيع والتراث في محافظة حفر الباطن، أمس، ما يقارب من 20 ألف شخص.
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