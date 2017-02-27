مدارس الهيئة الملكية تُرشِّد استهلاك الطاقة بنسبة 34 %

كرَّمت الهيئة الملكية في الجبيل المدارس المتميزة في برامج ترشيد الاستهلاك والنظافة، بحضور مدير عام الخدمات المساندة عبدالعزيز المسند، ومدير عام التشغيل والصيانة المهندس سلطان الخريصي.

وأوضح مدير إدارة الخدمات التعليمية في الهيئة الملكية بالجبيل سعيد الهاجري، أن المدارس حققت ترشيداً لاستهلاك الطاقة بنسبة 34% من الاستهلاك المتوقع لعام 2016م بنسبة 26% من الاستهلاك الفعلي لعام 2015م.

وذكر أن إدارة الخدمات التعليمية عمدت عبر مشاريعها التعليمية في المدارس، ومن خلال خطط النشاط، إلى تضمين عديد من المبادرات والإجراءات لتعزيز سلوك الترشيد والنظافة لدى الطلاب ليصبح ممارسة ملازمة لهم في حياتهم، كما قامت المدارس بأكثر من 100 فعالية خلال عام 2016م، إلى جانب مسابقات للترشيد والنظافة بين الفصول ومعارض ومعسكرات متخصصة في الترشيد والنظافة ونشر التوعية من خلال النشرات واللوحات والرسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وتكوين لجان طلابية لحملة الترشيد وإعادة هيكلة البرامج المسائية في المدارس، بحيث تم جمع الأنشطة في أماكن معدودة والتنسيق مع الإدارة المعنية لتعديل أوقات تشغيل أجهزة التكييف وضبط درجة الحرارة في المباني المدرسية.

وتم في ختام الحفل توزيع الشهادات والجوائز على المدارس الفائزة، حيث تم اختيار خمسة فائزين من مدارس البنين، وخمس من مدارس البنات في مدينة الجبيل الصناعية.

من جهة أخرى، دشن مدير إدارة الخدمات التعليمية في الهيئة الملكية بالجبيل محمد الهاجري، برنامج تمكين القادة «تمكين»، بهدف تطوير الممارسات الفنية للقيادات التعليمية وإكسابهم المهارات الفنية والإدارية اللازمة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين مدير المدرسة بوصفه مشرفاً فنياً مقيماً بما يدعم تحسين الممارسات التدريسية والبرامج المدرسية، والتحصيل الدراسي، ويعتمد على التدريب بالممارسة، والمشاريع الفنية التي يقدمها المستهدفون، بحيث يشمل عديداً من المجالات الفنية والإدارية التي تمكِّن المدير من متطلبات تحسين الأداء المدرسي.

ويستمر برنامج «تمكين» عامين دراسيين يمر من خلالها بأربع مراحل، فيما ستتنوع أساليب التدريب في البرنامج لتشمل ورش العمل وحلقات النقاش والعروض والنشرات والتطبيقات والمشاريع والممارسة أثناء التدريب، حيث سيقدم البرنامج في نصفه الأول 33 موضوعاً في القيادة المدرسية بواقع 135 ساعة تدريبية يقدمها 25 مدرباً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٢) صفحة (٦) بتاريخ (٢٧-٠٢-٢٠١٧)