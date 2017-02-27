9 أوراق عمل في «ملتقى السلامة المدرسية»

تنظم إدارة الأمن والسلامة المدرسية في تعليم الأحساء مقر مدارس دور العلوم الأهلية، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، الملتقى الأول للسلامة المدرسية، برعاية مدير عام تعليم الأحساء أحمد بالغنيم، وبحضور مدير عام الأمن والسلامة في وزارة التعليم ماجد الحربي.

ويهدف الملتقى إلى تطوير العمل في مجال الأمن والسلامة بالمدارس، ويستهدف قيادات المدارس للبنين والبنات، وتقدم فيه تسع أوراق عمل، هي: أدوار قائد المدرسة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية، ويداً بيد للوقاية من المخاطر، وقضايا الأمن والسلامة المسؤولية بين الوقاية والعلاج، والقائد المدرسي والتفويض الإداري ودوره في أمن وسلامة المدرسة، والدور الإعلامي في السلامة المدرسية، والسلامة الكهربائية، والسلامة لذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، والسلامة المرورية، إضافة إلى دور قائد المدرسة في الوقاية من الجريمة وتعزيز الأمن للطلاب.

يُذكر أن الملتقى سيصاحبه معرض يقام في مدارس الكفاح، ويشتمل على عدد من الأركان بمشاركة الإدارات والمدارس.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٢) صفحة (٦) بتاريخ (٢٧-٠٢-٢٠١٧)