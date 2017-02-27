تفقد المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية في وزارة الصحة مشاري الدخيل، أقسام التغذية في أربعة مستشفيات حكومية في المنطقة الشرقية، شملت مجمع الدمام الطبي، ومجمع الأمل والصحة النفسية في الدمام، ومستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الولادة والأطفال في الدمام، والتقى رؤساء الأقسام والعاملين في أقسام التغذية، واطلع على سير العمل في مواقع إعداد الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى.
وبحث الدخيل مع مدير عام صحة الشرقية الدكتور صالح السلوك، مجال تطوير خدمات التغذية في المنطقة، ومناقشة مستجدات التغذية لتطوير الأداء بما يخدم المستفيدين من الخدمات الصحية، وجودة الوجبات المقدمة للمرضى، وتطبيق أحدث الأنظمة العالمية لسلامة الغذاء «الأيزو 22000».
كما جرى خلال الجولة التأكد من مطابقة سير تداول الغذاء وإجراءات العمل للشروط الصحية والجودة بالأقسام، ومناقشة أهم المستجدات في مجال تطوير خدمات التغذية.
«الصحة» تتفقد أقسام التغذية في 4 مستشفيات بـ «الشرقية»
تفقد المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية في وزارة الصحة مشاري الدخيل، أقسام التغذية في أربعة مستشفيات حكومية في المنطقة الشرقية، شملت مجمع الدمام الطبي، ومجمع الأمل والصحة النفسية في الدمام، ومستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الولادة والأطفال في الدمام، والتقى رؤساء الأقسام والعاملين في أقسام التغذية، واطلع على سير العمل في مواقع إعداد الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى.
-
الملك سلمان يبدأ جولته الآسيوية ويُنيب ولي العهد في إدارة شؤون…
-
-
-
-
-
-
-
-
خادم الحرمين الشريفين يرعى المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل
-
-
الملك سلمان يبدأ جولته الآسيوية ويُنيب ولي العهد في إدارة شؤون البلاد
-
-
-
«الطيران المدني» توافق على تحويل مطار الملك فهد الدولي إلى شركة
-
إزالة 3626 عقاراً لصالح طريق الملك عبدالعزيز تُدخل أحياءً عشوائية حيّز التطوير
-
-
-
-
71 ألف طالب وطالبة يشاركون في «تحدي القراءة».. والشرقية الأعلى بـ 1441 مدرسة
-
بُر نجران.. أيقونة المحاصيل الزراعية وقاسم مشترك بين الأطباق
-
-
افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في تبوك والأحساء.. والتشغيل الثلاثاء
-
-
-
1500 طالب وطالبة من الشرقية يدخلون التصفيات الثانية لجائزة عبدالله السويدان
استفتاء
هل تؤيد وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص ؟
- أؤيد للسعوديين وغير السعوديين معا (52%)
- أؤيد للسعوديين فقط (35%)
- لا أؤيد مطلقا (8%)
- أؤيد لغير السعوديين فقط (5%)
Profile