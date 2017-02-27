«الصحة» تتفقد أقسام التغذية في 4 مستشفيات بـ «الشرقية»

تفقد المشرف العام على الإدارة العامة للتغذية في وزارة الصحة مشاري الدخيل، أقسام التغذية في أربعة مستشفيات حكومية في المنطقة الشرقية، شملت مجمع الدمام الطبي، ومجمع الأمل والصحة النفسية في الدمام، ومستشفى القطيف المركزي، ومستشفى الولادة والأطفال في الدمام، والتقى رؤساء الأقسام والعاملين في أقسام التغذية، واطلع على سير العمل في مواقع إعداد الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى.

وبحث الدخيل مع مدير عام صحة الشرقية الدكتور صالح السلوك، مجال تطوير خدمات التغذية في المنطقة، ومناقشة مستجدات التغذية لتطوير الأداء بما يخدم المستفيدين من الخدمات الصحية، وجودة الوجبات المقدمة للمرضى، وتطبيق أحدث الأنظمة العالمية لسلامة الغذاء «الأيزو 22000».

كما جرى خلال الجولة التأكد من مطابقة سير تداول الغذاء وإجراءات العمل للشروط الصحية والجودة بالأقسام، ومناقشة أهم المستجدات في مجال تطوير خدمات التغذية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٢) صفحة (٦) بتاريخ (٢٧-٠٢-٢٠١٧)