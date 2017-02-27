زار عدد من طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، وذلك بمناسبة يوم التطوع الذي يقام هذا العام تحت شعار «بالعطاء نحيا».
وتجول الطلاب في أقسام الجمعية واستمعوا إلى شرح عنها منذ تأسيسها وحتى الوقت الحالي، وكان في استقبالهم عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة والمناسبات أحمد السيهاتي.
وأوضح السيهاتي أن العمل التطوعي ومبادئه تصب في خدمة المجتمع والوطن بشكل عام، مبيناً أن كثيراً من الجمعيات الخيرية قائمة على العمل التطوعي، مضيفاً أن جمعية سيهات أرست مفهوم التنمية المستدامة من خلال مشاريع نوعية تم تنفيذ وإقرار بعضها مؤخراً.
وقام الطلاب بزرع أكثر من 100 شتلة في عدد من الأماكن داخل مقر الجمعية، حرصاً منهم على ترك بصمتهم فيه.
من جهته، عبَّر الاختصاصي الاجتماعي مكي آل خليفة، عن سعادته بزيارة الطلاب للجمعية، بهدف الاطلاع على البرامج الطبية والتثقيفية التي يتم إعدادها للنزلاء سواء من مسنين أو ذوي احتياجات خاصة.
طلاب «البترول» يزرعون 100 شتلة في «خيرية سيهات»
زار عدد من طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، وذلك بمناسبة يوم التطوع الذي يقام هذا العام تحت شعار «بالعطاء نحيا».
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