المشاريع الحكومية المعتمدة على طاولة «محلي الجبيل»

استعرض المجلس المحلي في الجبيل خلال جلسته الرابعة في دورته الرابعة التي عقدها في قاعة الأمير متعب بن عبدالعزيز بمبنى بلدية الجبيل برئاسة محافظ المحافظة عبدالله العسكر، وحضور أعضاء المجلس، المشاريع المعتمدة في ميزانية الجهات الحكومية بالمحافظة، وذلك للعام المالي 1438/ 1439هـ. وأعرب محافظ الجبيل عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز دعمه اللا محدود للمحافظة وساكنيها.

ورحب بالحضور وتم إطلاع الأعضاء على ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن توصيات المجلس في جلسته السابقة، وتم استعراض وكذلك دراسة ما أوصت به لجان المجلس من توصيات ستنعكس وبشكل إيجابي على تطوّر المحافظة.

كما استعرض المجلس المحلي عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٢) صفحة (٦) بتاريخ (٢٧-٠٢-٢٠١٧)