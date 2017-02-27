إحباط عدة محاولات لتهريب أكثر من نصف طن من الحشيش

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة ٢١-٢٨ /١٤٣٨/٥ه‍، بحسب ما أفاد به المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي.

وقال: تم رصد أشخاص حاولوا الدخول للحدود السعودية عبر مسؤوليات منطقة جازان وقد تم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف بكل حزم وقوة مما نتج عنه القبض على (١٦) شخصاً من الجنسية الأثيوبية و(٥) أشخاص من الجنسية اليمنية و(١) شخص سعودي الجنسية .

وذكر أن مجموع ما قبض عليه (٨٥‚٥٢٩) خمسمائة وتسعة وعشرون كيلوجرام وخمسة وثمانون جراما من الحشيش المخدر، كما تم المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الامنيه الاخرى .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود ، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفه التي تستهدف النيل من أبناءه .