إعفاء رعايا جورجيا من الحصول على تأشيرة الاتحاد الأوروبي

أعفى المجلس الوزاري الأوروبي رعايا جورجيا من الحصول مسبقًا على تأشيرة للدخول إلى دول الاتحاد وإلى فترة تمتد ثلاثة أشهر.

وأوضح وزير الشؤون الداخلية والأمن المالطي كارميلو ابيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الاوروبية في بيان له ببروكسل أن هذا الاتفاق سيحدث تقاربًا وثيقًا بين شعب جورجيا والاتحاد الأوروبي وسيعزز السياحة والعلاقات التجارية، وهو يأتي بعد إنجاز الإصلاحات الضرورية من قبل جورجيا، لمعالجة قضايا الأمن وضبط الحدود”.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد 20 يوماً، من اعتماده من البرلمان الأوروبي.