القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأوسكار في النسخة الـ89

فيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون (أوسكار) في نسختها التاسعة والثمانين:

* جائزة أفضل فيلم: “مون لايت”.* جائزة أفضل مخرج: داميان تشازل عن فيلم ” لا لا لاند”. * جائزة أفضل ممثلة: إيما ستون عن دورها في فيلم “لا لا لاند”.* جائزة أفضل ممثل: كيسي أفليك عن دوره في فيلم “مانشستر باي ذا سي”.* جائزة أفضل ممثل مساعد: ماهرشالا علي عن دوره في فيلم “مون لايت”.* جائزة أفضل ممثلة مساعدة: فيولا ديفيز عن دورها في فيلم “فينسز”.* جائزة أفضل فيلم أجنبي: الفيلم الإيراني “ذا سيلزمان”.* جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل: “زوتوبيا”.* جائزة أفضل سيناريو أصلى: “مانشستر باي ذا سي”.* جائزة أفضل سيناريو مقتبس: ” مون لايت”.* جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: “بيبر”.* جائزة أفضل تصوير سينمائي : ” لا لا لاند”.* جائزة أفضل مؤثرات بصرية: “ذا جانجل بوك”.* جائزة أفضل مونتاج: “هاكسو ريدج”.* جائزة أفضل موسيقى تصويرية: “لا لا لاند”* جائزة أفضل أغنية: “سيتي أوف ستارز” من فيلم “لا لا لاند”.* جائزة أفضل مكساج صوتي: “آريفال”.* جائزة أفضل مزج صوتي: “هاكسو ريدج”.* جائزة أفضل تصميم أزياء: “فانتاستيك بيستس آند وير تو فايند زم”.* جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل: “أو جيه: ميد إن أمريكا”.* جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير: “ذا وايت هيلمتس” .* أفضل فيلم روائي قصير: “مايندانكي”.* جائزة أفضل ماكياج وتصفيف شعر: “سويسايد سكواد”.