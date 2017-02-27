تسمم غذائي يقتل طفلة ويُصيّب 4 في حفرالباطن

تسبب تسمم غذائي في مصرع فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً ، أثر تعرض عائلتها للتسمم خلال رحلة سفرها من رفحاء إلى حفرالباطن.

وتفيد التفاصيل أن العائلة المكونة من الأبن البالغ من العمر 15 عاماً، ومعه والدته وشقيقتاه 11 عاماً و20 عاماً ، وإحدى قريباتهم وتبلغ من العمر 20 عاماً، بالإضافة لخادمة منزلية تبلغ من العمر 40 عاماً، وخلال عودتهم من محافظة رفحاء إلى حفرالباطن وبعد قطع مسافة توقفوا عند إحدى محطات الوقود وتزودوا ببعض العصائر والحلويات وتناول الجميع منها عدا الأم التي لم تتناول من العصائر والحلويات شيئاً وأثناء سيرهم ، تعرض الجميع لإعياء وتعب شديد أجبرهم على التوجهه إلى مركز الهلال الأحمر بمركز روضة هباس 95 كم شرق محافظة رفحاء ، وفر وصولهم لمركز الهلال الأحمر قام بنقل الحالات ومعالجتها بمركز صحي روضة هباس؛ ثم واصلوا السفر إلى محافظة حفرالباطن وعند الساعة 7.44 مساء اشتد الألم على الفتيات الثلاث والطفلة والخادمة المنزلية والابن، ما اضطرهم للتوجه إلى مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن .

وفور وصولهم للطواري تم استدعاء الطاقم الطبي بالمستشفى من أطباء ومختصين وتم إدخال الجميع غرفة العمليات المركزة وبعد مرور أكثر من ساعتين تم استقرار الحالات جميعا إلا الطفلة ذات الـ 11 عاما فقد فارقت الحياة .

صحة حفرالباطن أوضحت أن مستشفى الملك خالد العام بحفرالباطن استقبل خمس حالات تسمم كانت الحالة الأولى code blue وهي لأنثى 11 عاماً متوقف قلبها عن النبض ، وتم عمل اللازم لإنعاش القلب ولم تستجب للمحاولات وتم إعلان حالة الوفاة ، كما وصل باقي الحالات وهي (ذكر 15 عاماً وأنثى 20 عاماً وأنثى 20 عاماً ومقيمة 40 عاماً)، وتم التعامل معها بشكل سريع وبعد استقرارها تم وضعها تحت الملاحظة الطبية لمتابعتها.

وأضافت صحة حفرالباطن: جرى إرسال عينات إلى مركز السموم بالدمام لاستكمال بقية الإجراءات .