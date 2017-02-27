“الصحة” تنشر إنفوجرافيك توعوي عن أعراض الإصابة بالغدة الدرقية

نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على تويتر إنفوجرافيك توعوي يبين الأعراض المصاحبة لمرض قصور أو زيادة نشاط الغدة الدرقية .

وأوضحت أن كثير من حالات الغدة الدرقية لا يتم تشخيصها وبالتالي لا يتم علاجها بسبب أن المريض لا يشعر أنها أعراض مرض، مبينةً أن اضطرابات الغدة الدرقية تعد من الأمراض الشائعة خاصة لدى النساء في عمر الإنجاب.

ونصحت الوزارة, الأشخاص الذين يعانون من استمرارية هذه الأعراض لفترة طويلة بزيارة الطبيب.

وتواصل وزارة الصحة, تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية عبر مجموعة إنفوجرافيك تنشرها من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي, تتضمن نصائح طبية وإرشادات توعوية صحية عن مختلف الأمراض وكيفية الوقاية منها والتعامل معها وذلك في إطار جهود الصحة لاستثمار الإمكانات المتاحة وتحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة بما يسهم إيجاباً في رفع الوعي الصحي وتعزيز أنماط الحياة الصحية لدى أفراد المجتمع.