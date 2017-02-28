منتدى الإدارة والأعمال الثامن بجدة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٣) صفحة (٠٦) بتاريخ (٢٠١٧-٠٢-٢٨)
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