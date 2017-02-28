صحيفة الشرق – العدد 1913 – نسخة الدمام
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أبا الخيل لـ الشرق: رنا الدوسري أُعيد تسجيلها في «معاش الضمان»…
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4 مذكرات تفاهم تشمل الاستثمار والموارد البشرية والتعليم والإعلام
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أمسية تناقش دور الإعلام الجديد في تعزيز العمل المجتمعي.. اليوم
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مجلس الوزراء يتابع الجولة الملكية الآسيوية .. ويرحب باستئناف…
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الدويش: لا يمكن سحب نقاط من النور.. و«اتحاد اليد» عليه التدخل
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أبا الخيل لـ الشرق: رنا الدوسري أُعيد تسجيلها في «معاش الضمان»…
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4 مذكرات تفاهم تشمل الاستثمار والموارد البشرية والتعليم والإعلام
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مدرب النواخذه يعالج أخطاء لاعبيه.. وجمعان يعود إلى التدريبات
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ورشة عمل "لعرض اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء" - غرفة الشرقية
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منتدى الإدارة والأعمال الثامن بجدة تحت رعاية صاحب السمو الملكي…
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الملك يدعو الجامعات إلى الاستجابة لتحدياتٍ معرفية لا تقل عن…
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ورشة عمل "لعرض اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء" - غرفة الشرقية
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منتدى الإدارة والأعمال الثامن بجدة تحت رعاية صاحب السمو الملكي…
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الملك يدعو الجامعات إلى الاستجابة لتحدياتٍ معرفية لا تقل عن…
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ورشة عمل "لعرض اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء" - غرفة الشرقية
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منتدى الإدارة والأعمال الثامن بجدة تحت رعاية صاحب السمو الملكي…
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الملك يدعو الجامعات إلى الاستجابة لتحدياتٍ معرفية لا تقل عن…
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