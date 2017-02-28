أحمد الحربي
مرور جازان مع التحية ..
ندرك تماما ما ترمي إليه الإدارة العامة للمرور عندما تصدر تعليماتها وترتب أنظمتها للوصول إلى ما تريد تحقيقه من أهداف لأجل تثقيف المواطن والمقيم بأصول القيادة والالتزام التام بقواعدها وآدابها، فصناعة الوعي العام مهمةً ليست سهلة، والوصول إلى الأهداف المرجوة يحتاج إلى وقت طويل من الجد والاجتهاد والمثابرة والجهد، مدعما بالخطط والبرامج التدريبية المكثفة لرجال المرور وتوعيتهم بأهمية التعامل مع الناس بأساليب راقية بعيدا عن القسوة، ولكن- مع الأسف الشديد- ما حصل خلال الأسابيع الماضية في منطقة جازان أمر يدعو للاستغراب، فمن غير المنطق وغير المقبول أن يتلقى معظم المواطنين رسائل على أجهزتهم النقالة بأنه تم قيد مخالفات مرورية عليهم وكانت متنوعة تتراوح بين عدم ربط حزام الأمان لمواطنين غير موجودين أصلا في مركباتهم، أو مخالفة الوقوف الخاطئ للمركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف، خصوصا في المحافظات الصغيرة التي فاتها تخطيط المدن، وليس فيها أماكن مخصصة للوقوف، وليس بالإمكان التثبت من مواقع المخالفات بالكاميرات أو بالصور.
جميل عندما نحترم الأنظمة، والأجمل عندما يتم تطبيقها بحرفية متناهية، ليشعر المواطن والمقيم بالعدل والمساواة، وعدم الجور والظلم، حينذاك سيتقبل الجميع كل التعليمات والجزاءات بصدور رحبة، ويأخذ المواطن حقه ويؤدي ما عليه، وعلى الإدارة العامة للمرور أن تساهم في برنامج اعرف حقك التوعوي لنشر ثقافة التوعية المرورية وثقافة الواجبات والحقوق في ظل الأنظمة المعمول بها.
في الأسبوع الماضي، تقدمت بشكوى لإدارة المرور في منطقة جازان بسبب مخالفة جائرة تم قيدها على بطاقتي في مدينة جيزان، في حين أن زمن المخالفة المثبت في الرسالة كنت وقتها تحت الفحص الطبي في مستشفى الحرس الوطني بجدة، وقلت لعلها حالة فردية، أو خطأ غير مقصود، لكنني بعد يومين قرأت على صفحات الفيسبوك منشورات عديدة وفيها تذمر واضح من المواطنين والمقيمين في المنطقة، بسبب المخالفات المرورية الكثيفة والمتلاحقة التي وصلتهم في الأيام الماضية، وهذا يدل على أن هناك خطأ ما في تطبيق الأنظمة وتجاوزات واضحة في التعليمات التي يجب احترامها من الجميع، وعلى رأسهم المسؤول عن تنفيذها، والذي يعد احترامه للأنظمة عند تطبيقها أكثر وجوبا من غيره للحفاظ على أمن الوطن والمواطن، فهو الركيزة الأساسية في كل أرجاء الوطن ولا يستحق هذا الجور غير المسبوق.
يبدو ان بعض الدوائر الحكومية تتجه لتامين ميزانيتها من جيب المواطن، فمرور جدة ارسل لي مخالفة غير مسببة ولم تكن مرسلة من رقم المرور حتى (moi)، وبالامس وجدت مخالفة مسجلة من امانة جدة (75 ريال) والسبب وقوف في موقف مدفوع…بحثت في المنطقة ولم اجد شعار او اعلان كما هو في بعض المواقف يدل ان الموقف مدفوع الاجر، إضافة ان الكشكات تملاء المكان مما يدل على عمومية المكان…يمكن فهمنا رؤية 2030 خطا
بصراحه
يستحق الجميع مخالفه فإن تجرأ أحد على الخطأ يستحق ما يأتيه
حتى الدوريه احيانا وقوفها خاطئ وتقطع الاشاره ويتهاون العسكري بلبس الحزام شخصيا
ونقاط تفتيش في اماكن انحناء في شارع خطير
سررت بجرأة المرور بمخالفة طلاب جامعة جازان لا حول لهم ولا قوه
والبديل من يستحق المخالفة موجود
المظلل والعاكس للسير والمفحط وقاطع الاشاره والوقوف الخاطئ والمستهترين والمتهورين بالقياده
هل تعلم ان هناك مخالفات غريبه وضعوها مرور جازان منها..
حمل المركبه ستاره خلفيه
عدم حمل طفاية حريق
واحده من شمعات اضاءة لوحة السياره الخلفيه محترقه
تركيب دعامه اماميه سكويا
اضاءة لمبة السقف الداخليه اثناء القياده
الانشغال بتنظيف الانف
بصراحه أحسست فعلا الهدف هو انهاء الدفتر في اسرع وقت
هل تعرفون سر التشديد
بحجة بأن جازان منطقه مستهدفه من …؟ عن المجرمين والمخالفين في وقت واحد
وتزيد نقاط التفتيش بكل شارع
فالرحمه بأبناء المنطقه فقلوبهم طيبه
اللهم ادم الامن علينا وارزق امامنا وولي امرنا البطانه الصالحه الناصحه..