«الراجحي» يحسم 85 % من راتب البلوي التقاعدي

أبدى المواطن خالد عوده محمد البلوي امتعاضه من مصرف الراجحي بسبب حسمه مبلغ 9700 ريال من راتبه الشهري البالغ قيمته 11400 ريال، مما يعني حسم المصرف لــ 85% من راتبه، حسبما أوضح في رسالته إلى « الشرق».

وذكر خالد البلوي، أن عليه تمويل شخصي بقيمة 170 ألف ريال حصل عليه قبل 4 أشهر مقابل قسط شهري 3400 ريال، وبطاقتي قسط الائتمانية، تبلغ قيمة البطاقة 3500 ريال مقابل 300 ريال شهرياً، وبطاقة فيزا ماستركارد الائتمانية الفضية بقيمة 7500ريال، سحب منها 6000 ريال مطالب بسدادها دفعة واحدة مع نهاية الشهر، مما يعنى أن المصرف سيحسم 9700 ريال من راتبه ولن يتبقى له سوى 1700 ريال، لافتاً إلى التزامه بدفع إيجار سكن شهري بقيمة 2180 ريالاً بالإضافة إلى رسوم دراسة الأبناء وتكاليف المعيشة.

ونوه خالد إلى تواصله مع مصرف الراجحي ومطالبته بتقسيط سداد بطاقة فيزا ماستركارد الائتمانية الفضية بسبب ظروفه القاسية، إلا أن البنك رفض وتمسك بحسم مبلغ 6000 الأف دفعة واحدة بالإضافة إلى حسمه قيمة قسط التمويل الشخصي وبطاقات قسط الائتمانية، مبرراً لذلك بعدم وجود تعارض في خصم مبلغ 9700 ريال دفعة واحدة مع قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» فيما يتعلق بعدم حسم أكثر من ثلث الراتب، حيث لا علاقة للتمويل الشخصي بالبطاقات الائتمانية أو بطاقة فيزا ماستركارد الائتمانية الفضية.. التفاصيل في نص رسالة القارئ خالد البلوي التالية:

إلى السادة صحيفة «الشرق»المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا المواطن خالد عوده محمد البلوي متقاعد وراتبي 11400 ريال ومتضرر من بنك الراجحي، حيث يوجد على تمويل شخصي بقيمة 170 ألف ريال حصلت عليه قبل 4 أشهر مقابل قسط شهري 3400 ريال، كما حصلت على بطاقتي قسط الائتمانية، قيمة البطاقة 3500 ريال مقابل 300 ريال شهرياً للبطاقتين، وبطاقة فيزا ماستركارد الائتمانية الفضية بقيمة 7500ريال، سحبت منها 6000 ريال مطالب بسدادها دفعة واحدة مع نهاية الشهر، مما يعنى أن البنك سيخصم 9700 ريال من راتبي ولن يتبقى من الراتب سوى 1700 ريال، وأنا ملتزم بدفع سكن شهري بقيمة 2180 ريالاً، بالإضافة إلى رسوم دراسة الأبناء وتكاليف المعيشة.

ونظراً لتلك الظروف القاسية تواصلت مع مصرف الراجحي وطالبته بتقسيط سداد بطاقة فيزا ماستركارد الائتمانية الفضية، إلا أن البنك رفض وتمسك باستقطاع مبلغ 6000 آلاف دفعة واحدة، بالإضافة إلى خصمه قيمة قسط التمويل الشخصي وبطاقات قسط الائتمانية، مبرراً لذلك بعدم وجود تعارض في خصم مبلغ 9700 ريال دفعة واحدة مع قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» فيما يتعلق بعدم حسم أكثر من ثلث الراتب، حيث لا علاقة للتمويل الشخصي ببطاقات الائتمانية أو بطاقة فيزا ماستركارد الائتمانية الفضية.

حق الرد

المحرر: «الشرق» تواصلت مع مصرف الراجحي وعرضت مشكلة العميل بتاريخ 19-2-2017، وبتاريخ 21-2-2017 رد البنك رسمياً، وأفاد بأن من سياسات المصرف المتعلقة بإصدار بطاقات الائتمان للعملاء أن يتم منح العميل بطاقة بحد ائتماني 100% من صافي الراتب بعد خصم الأقساط، وبالتالي فإن منح العميل للحد الائتماني مطابق لسياسات المصرف ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وفيما يلي رد مصرف الراجحي:

نشكر لكم تواصلكم مع المصرف ونتمنى أن نوفق جميعاً في تحقيق الصالح العام، وعطفاً على رسالة العميل خالد عوده البلوي نفيدكم بالآتي:

من سياسات المصرف المتعلقة بإصدار بطاقات الائتمان للعملاء أن يتم منح العميل بطاقة بحد ائتماني 100% من صافي الراتب بعد خصم الأقساط.

وفيما يتعلق بالعميل الكريم فبعد الرجوع إلى سجل العميل تبيّن أن راتب العميل 11408 ريالات وقسط التمويل 2847 ريال أي أن صافي راتب العميل بعد خصم الأقساط 8561 وتم منح العميل منتج بطاقة ائتمانية بحد 7500 ريال أي بما يعادل 92% من الحد المتبقي بعد خصم قسط التمويل وذلك لوجود بطاقات قسط بقسط شهري 350 ريالاً . بالتالي منح العميل للحد الائتماني مطابق لسياسات المصرف ومؤسسة النقد العربي السعودي.

ويحتفظ المصرف بنموذج طلب العميل للبطاقة وموافقته على الشروط والأحكام التي تقتضي عدم تقسيط المبالغ المترتبة على البطاقة حسب الاتفاق.

علما بأن جميع الإجراءات موافقة للأنظمة والقوانين الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٣) صفحة (١٠) بتاريخ (٢٨-٠٢-٢٠١٧)