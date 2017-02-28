أبا الخيل لـ الشرق: رنا الدوسري أُعيد تسجيلها في «معاش الضمان» كحالة جديدة

أوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل لـ «الشرق»، أن رنا الدوسري تم إعادة تسجيلها في «معاش الضمان الاجتماعي» من مكتب الضمان النسوي في الدمام كحالة جديدة بتاريخ 26 جمادى الأولى لهذا العام، وسيتم إعادة الصرف لها دون أثر رجعي لتجاوز المدة المحددة لرفع الاعتراض وهي 120 يوماً.

وكانت رنا الدوسري تفاجأت بعد عودتها من رحلة علاجها من السمنة في أمريكا التي استمرت قرابة ثلاث سنوات ونصف السنة، بإسقاطها من الضمان الاجتماعي، وعند مراجعتها للفرع في مدينة الدمام أخبرتها موظفة في القسم النسائي بأنه يتوجب عليها التسجيل كمستفيد جديد، وأرجعت سبب إسقاطها إلى وجودها خارج المملكة أكثر من 90 يوماً.

وقالت رنا لـ «الشرق»، «لم أكن أعلم عن النظام، ولم أستطع تحديث البيانات عندما كنت خارج المملكة، على الرغم من أنني اعتبر من الحالات المستثناة، ورصيدي السابق يوجد به مبلغ 22 ألفاً و800 ريال».

وأضافت «الموظفة أفادتني بأنه لن يتم إرجاعها لي، وأنا الآن أسكن في منزل جدتي، لأن المنزل الذي ورثته عن والدي شعبي ومتهالك وبحاجة إلى ترميم، وكنت أنوي إصلاحه بهذا المبلغ الموجود، ولكن تفاجأت بإسقاطي وإلغاء الحساب وسحب المبلغ، وتوجهت مرة أخرى لتقديم اعتراض ولكن طلبي قوبل بالرفض».

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت في تنفيذ هذا القرار مؤخراً، لمن تتجاوز سفراته 90 يوماً في السنة، سواءً متواصلة أم متقطعة، ودخل القرار حيز التنفيذ بعد ربط وزارة الشؤون الاجتماعية في المديرية العامة للجوازات، إلا أن القرار استثنى حالات السفر للعلاج، بعد أن يحضر المستفيد ورقة معتمدة «مشهد» من الدولة التي سافر إليها تفيد بأن المستفيد كان يتلقى العلاج في منشآتها، أو أن يكون مرافقاً لأحد المرضى من الأقارب المقربين وإحضار أوراق ثبوتية رسمية، ويتم رفعها إلى الوزارة، كي يتم البت في موضوعها من قبل لجنة مخصصة للنظر في الشكاوى المقدمة من المستفيدين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٣) صفحة (٦) بتاريخ (٢٨-٠٢-٢٠١٧)