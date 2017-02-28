انعقاد منتدى الأعمال السعودي الماليزي .. وتوقعاتٌ بجلبه استثمارات بـ 6 مليارات ريال

تشهد كوالالمبور اليوم انعقاد منتدى الأعمال السعودي الماليزي وتوقيع اتفاقيات استثمارية بين الجانبين بقيمة 6 مليارات ريال.

إلى ذلك؛ ناقش وفد منظومة التجارة والاستثمار السعودية، خلال 4 اجتماعاتٍ منفصلةٍ أمس في كوالالمبور، أوجه تعاونٍ عدّة مع ماليزيا، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وجمعت الاجتماعات الأربعة بين الوفد السعودي وجهات ماليزية هي هيئة الاستثمارات، وهيئة تنمية الصادرات، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشركة «آي جين» لتقنية المعلومات الطبية.

وركز النقاش على تعزيز الاستثمار.

وقدم وفد منظومة التجارة والاستثمار شرحاً عن «رؤية 2030» والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مستعرضاً الحوافز الاستثمارية فيها، ومنها السماح بالملكية الكاملة للشركات الأجنبية.

وشهد اجتماعا الوفد مع هيئتي الاستثمارات وتنمية الصادرات الماليزيتين، مناقشة وسائل الاستفادة من التجارب في تحفيز التجارة والاستثمار، واستعراض هيكلية ومهام منظومة التجارة والاستثمار السعودية والهيئتين الماليزيتين.

وأبدت هيئة الاستثمارات الماليزية اهتمامها بالتعاون في مجال جذب الاستثمار من وإلى البلدين في مجالات تقنية المعلومات، والخدمات اللوجستية، والصناعات الإلكترونية.

واستمع الوفد السعودي، خلال اجتماعه مع هيئة الاستثمارات الماليزية، إلى شرح عن مهامها التي تتلخص في الترخيص للمشاريع، وتقييم المشاريع الصناعية، ووضع السياسات التحفيزية للاستثمار، وتحسين بيئته، ودعم المشاريع، إضافةً إلى الترويج للاستثمار في كلا الاتجاهين (من وإلى ماليزيا).

وأبدت هيئة تنمية الصادرات الماليزية، بدورها، رغبتها في التصدير والاستيراد مع المملكة العربية السعودية، مشيرةً إلى وجود مكتبٍ لها في جدة للتجارة إلى جانب 36 مكتباً حول العالم و11 مكتبا تسويقياً.

إلى ذلك؛ اجتمع الوفد السعودي بمسؤولي «آي جين» لتقنية المعلومات الطبية، وهي تعمل في مجال التشريح الإلكتروني.

وشهد الاجتماع عرض الفرص الاستثمارية في السعودية سعياً لاستقطاب الشركة إلى العمل فيها.

وقدمت «آي جين» شرحاً عن مجال عملها في عمليات التشريح الإلكترونية للاستعاضة عن التشريح التقليدي، وكذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد للأعضاء البشرية، موضِّحةً أن ماليزيا تستخدم هذه التقنية منذ 4 سنوات.

بدوره؛ استعرض محافظ الهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، غسان السليمان، خلال اجتماعٍ مع رئيس مجلس إدارة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الماليزية، تجربة ماليزيا التي تمتد إلى 20 سنة في هذا النوع من المنشآت.

واطّلع السليمان على تجربة تشجيع تصدير الصناعات والخدمات التي تنتجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة. واطّلع، كذلك، على التجربة الماليزية في مجال البحوث الاقتصادية والسياسات والاستراتيجيات العامة، خلال زيارةٍ لمركز أبحاث الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية الماليزية.

ومنظومة التجارة والاستثمار السعودية تشمل وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٣) صفحة (٣) بتاريخ (٢٨-٠٢-٢٠١٧)