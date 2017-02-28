الأمير مقرن وأمير الرياض يصليان على الأميرة البندري بنت ناصر

أدى الأمير مقرن بن عبدالعزيز وأمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، صلاة الميت على الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر أمس في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأمَّ عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء، الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ، المصلين.

وأدى الصلاة مع الأمير مقرن والأمير فيصل مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وإخوة الفقيدة، وهم أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن ناصر بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والمستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

وفي زيارةٍ لهم في منزل العزاء مساء الإثنين؛ قدّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز تعازيه ومواساته إلى الأمراء إخوة الفقيدة، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته؛ أعرب الأمراء أخوة الفقيدة عن شكرهم لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

ورافق الأمير خلال الزيارة الأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٣) صفحة (٤) بتاريخ (٢٨-٠٢-٢٠١٧)