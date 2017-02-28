ورش تفاعلية للتوعية والوقاية من الحوادث والمخاطر

الدمام ـ الشرق

انطلقت في مركز معارض الظهران الدولية «إكسبو»، أمس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، بعنوان «يداً بيد للوقاية من المخاطر»، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، بحضور عدد من المسؤولين بالدفاع المدني.

وأوضح مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد محمد الزهراني، أن فعاليات المعرض ستقام على فترتين صباحية ومسائية، حيث تنحصر الفترة الصباحية لطلاب المدارس، والفترة المسائية لعموم الزوار من المواطنين والمقيمين، مبيناً أن المعرض شهد إقبالاً كثيفاً في يومه الأول من طلاب المدارس والزوار والزائرات.

وأضاف أن الفعاليات تتضمن ورشاً تفاعلية، للتوعية باشتراطات السلامة وإجراءات الوقاية من الحوادث والمخاطر ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني في المنشآت الاقتصادية والخدمية، مضيفاً أن المعرض تشارك فيه 50 جهة، تمثل القطاعات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص والشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال السلامة، والجهات التطوعية وعدداً من القطاعات العسكرية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٣) صفحة (٦) بتاريخ (٢٨-٠٢-٢٠١٧)