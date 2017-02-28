الإعلام الماليزي يهتم بأبعاد زيارة الملك .. سياسياً واقتصادياً

واصلت الصحف ووسائل الإعلام الماليزية اهتمامها بزيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى ماليزيا. وأبرزت هذه الوسائل الكلمة الضافية التي ألقاها الملك سلمان مساء أمس الأول خلال حفل العشاء الذي أقامه ملك ماليزيا، السلطان محمد الخامس، تكريماً له بمناسبة زيارته الرسمية.

وكان خادم الحرمين عبّر، في كلمته، عن الشكر والتقدير لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، لافتاً إلى المستوى المرموق الذي وصلت إليه العلاقات والتعاون بين البلدين في جميع المجالات؛ وإلى التطلعات للارتقاء بها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وكتبت صحيفة «نيوستريتز تايمز» أن ما قاله خادم الحرمين الشريفين ليس غريباً على المملكة وشعبها، فالمملكة تدعم دائماً كل ما من شأنه تعزيز مصالح الأمة وتقدمها، وهذه الزيارة تصب في ذلك الاتجاه.

وأكدت الصحيفة أن ماليزيا، حكومةً وشعباً، تُكنّ لخادم الحرمين وشعب المملكة كل الحب والتقدير والاعتزاز، ويبرُز ذلك في حجم الاهتمام الحكومي والشعبي بهذه الزيارة، مشيرةً إلى تقديم السلطان محمد الخامس للملك سلمان وسام الدولة الأول (وسام التاج) الذي يعد أعلى الأوسمة الماليزية.

واستعرضت «نيوستريتز تايمز» حجم التجارة بين البلدين، مشيرةً إلى وصوله إلى 3.17 مليار دولار في عام 2016 بزيادة نسبتها 12.4 %، مقارنةً بـ 2.82 مليار دولار في 2015. واعتبرت الصحيفة أن الفرص مهيأة لمزيدٍ من التقدم في هذا الجانب المهم، لافتةً إلى كون السعودية من أكبر الشركاء التجاريين لماليزيا.

إلى ذلك؛ وصفت صحيفة «ملاي ميل» زيارة خادم الحرمين إلى ماليزيا بالمهمة جداً في تاريخ البلدين الشقيقين، وكتبت «إنها تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المتنامية سواءً في الجانب السياسي أو الاقتصادي».

وفي برامجها المختلفة؛ أبرزت وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة الماليزية زيارة الملك سلمان، وسلّطت الضوء على كل جوانبها والآثار المترتبة عليها التي تصب في مصلحة البلدين الشقيقين.

وازدانت الطرق والساحات العامة في كوالالمبور بصور خادم الحرمين وأعلام المملكة العربية السعودية ترحيباً بهذه الزيارة الميمونة.

وصرّح المدير العام لوكالة الأنباء الماليزية (برناما)، ذو الكفل صالح، قائلاً «الزيارة تدل على العلاقات المتميزة والمتنامية التي يعيشها البلدان، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، خصوصاً وأننا بلدان إسلاميان يجمعنا كثير من الروابط».

وأوضح أن الاتفاقية التي وُقِّعَت أمس بين وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة الأنباء الماليزية (برناما) ستعزز من الجانب الإخباري بين البلدين، وستنقل مستوى التعاون وتبادل الأخبار والتدريب والخبرات إلى مجال أوسع وأرحب.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٣) صفحة (٣) بتاريخ (٢٨-٠٢-٢٠١٧)