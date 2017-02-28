تخصيص 3 قطع أراضٍ لـ «البريد والاتصالات» في الشرقية

الدمام ـ الشرق

خصصت أمانة المنطقة الشرقية، قطعتي أرض لصالح مؤسسة البريد السعودي في محافظة بقيق بمساحة 3875 متراً مربعاً، والثانية بمساحة 2489 متراً مربعاً في هجرة الثمامة، كما تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4229 متراً مربعاً، لصالح وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بهجرة الراجحة في المحافظة.

وأفاد مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة محمد الصفيان، أن قرار تخصيص هذه الموقع تأتي استكمالاً لتوجيهات ولاة الأمر لدعم وزارات الدولة والجهات كافة، وحرصاً من الأمانة على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرارات لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الإدارات، وتوفير المرافق الخدمية والتعليمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين.

وذكر أنه تم إبلاغ الجهات المعنية لتفعيل القرار، إضافة إلى مخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء، كما باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهات بالمنطقة الشرقية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٣) صفحة (٦) بتاريخ (٢٨-٠٢-٢٠١٧)