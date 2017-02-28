افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال في الواجهة البحرية بالدمام «الكورنيش»، أمس، فعاليات أسبوع الشجرة الـ 40، بعنوان «الشجرة حياتنا»،الذي تنظمه الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة بالتعاون مع أمانة المنطقة.
وأكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية المهندس طارق الملحم في أن تخصيص أسبوع للشجرة يأتي نتيجة حرص الجهات المعنية بأهمية الشجرة والمحافظة عليها، منوهاً باهتمام ومتابعة المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير بالجانب الزراعي.
وقام وكيل إمارة المنطقة الشرقية، بجولة في معرض الصور الزراعي، ومرسم الطلاب الزراعي، ثم قام بغرس الشجرة إيذاناً بانطلاق الفعاليات.
وكيل إمارة الشرقية يدشن فعاليات أسبوع الشجرة
افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال في الواجهة البحرية بالدمام «الكورنيش»، أمس، فعاليات أسبوع الشجرة الـ 40، بعنوان «الشجرة حياتنا»،الذي تنظمه الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة بالتعاون مع أمانة المنطقة.
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