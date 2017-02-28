استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية، متخذاً التوصيات اللازمة حيالها.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض.
اجتماعٌ لـ «الشؤون الاقتصادية والتنمية»
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية، متخذاً التوصيات اللازمة حيالها.
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