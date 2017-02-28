اجتماعٌ لـ «الشؤون الاقتصادية والتنمية»

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الرياضواس

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عدداً من المواضيع الاقتصادية والتنموية، متخذاً التوصيات اللازمة حيالها.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩١٣) صفحة (٤) بتاريخ (٢٨-٠٢-٢٠١٧)
الرياض  |  واس
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